Коронавирус мог находиться в спящем состоянии, пока что-то или кто-то его не активировал

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов, пишет « Российская газета » со ссылкой на The Daily Telegraph .

Об этом заявил старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины (CEBM), профессор университета Ньюкасла Том Джефферсон.

По его мнению, последние данные говорят о том, что вирус был во многих странах еще до начала пандемии. Например, испанские эпидемиологи выяснили, что он находился в канализационных стоках Барселоны еще весной 2019 года.

Итальянские ученые также получили данные, что вирус в декабре 2019 года был в сточных водах Милана и Турина. В ноябре его обнаружили в бразильском Флорианополисе.

Коронавирус. pixabay.com

Джефферсон провел аналогии с эпидемией «испанки» в 1918−20 годах, когда порядка 30% населения Западного Самоа скончались от этого вида гриппа, хотя не имели контактов с окружающим миром.

Ученый уверен, что возбудители болезней всегда находятся вокруг нас и активизируются при совпадении определенных факторов.

При этом неизвестны сами факторы: изменение условий окружающей среды, рост населения или что-то еще. Этот вопрос ученые намерены изучить.

Ранее более 200 исследователей рассказали о новой опасности коронавируса.