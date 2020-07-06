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Коронавирус мог находиться в спящем состоянии, пока что-то или кто-то его не активировал

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов, пишет «Российская газета» со ссылкой на The Daily Telegraph.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Об этом заявил старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины (CEBM), профессор университета Ньюкасла Том Джефферсон.

По его мнению, последние данные говорят о том, что вирус был во многих странах еще до начала пандемии. Например, испанские эпидемиологи выяснили, что он находился в канализационных стоках Барселоны еще весной 2019 года.

Итальянские ученые также получили данные, что вирус в декабре 2019 года был в сточных водах Милана и Турина. В ноябре его обнаружили в бразильском Флорианополисе.

Коронавирус.
Коронавирус.
pixabay.com

Джефферсон провел аналогии с эпидемией «испанки» в 1918−20 годах, когда порядка 30% населения Западного Самоа скончались от этого вида гриппа, хотя не имели контактов с окружающим миром.

Ученый уверен, что возбудители болезней всегда находятся вокруг нас и активизируются при совпадении определенных факторов.

При этом неизвестны сами факторы: изменение условий окружающей среды, рост населения или что-то еще. Этот вопрос ученые намерены изучить.

Ранее более 200 исследователей рассказали о новой опасности коронавируса.

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