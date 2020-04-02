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Жизнь

Коронавирус не отменит в Барнауле проведение «чистых четвергов»

Субботники в Барнауле не отменят в связи с коронавирусом, но массово их проводить не будут. Подробности рассказали в администрации города.

Уборка в Барнауле.
Уборка в Барнауле.
barnaul.org

Так, массовые экологические акции планируется перенести. Например, очистку от прошлогодней листвы и мусора планируется сдвинуть на вторую половину апреля.

В Ленинском районе работы в рамках первого «чистого четверга» планируется ограничить участием 128 человек, говорят в мэрии.

Люди рассредоточатся по району и будут ворошить снег, собирать мусор на прилегающих территориях организаций, дворах домов и по «красным линиям», а также очищать столбы от частных объявлений.

С 31 марта работы по санитарной очистке города с применением спецтехники проводит «Автодорстрой». За первые дни на полигон ТБО вывезли более 250 тонн мусора и придорожного смета.

Ранее altapress.ru писал, что в ближайшие дни в городе планирую провести дезинфекцию общественных мест.

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