Коронавирус пытался проникнуть за стены АКЗС, но не смог

У одного из сотрудников Алтайского краевого Заксобрания выявили коронавирус. Информацию об этом altapress.ru подтвердили в пресс-службе АКЗС. По данным Telegram-канала «АБК на вас нет», речь идет о руководителе аппарата.

В краевом парламенте говорят, что сотрудник находился на больничном по ОРЗ, вирус у него нашли в начале июня. Утверждается, что инфицирование произошло за пределами Законодательного Собрания.

«После получения результатов анализа внутри аппарата АКЗС оперативно был определен круг потенциальных контактов заболевшего, которые в этот же день сдали тесты и были направлены на самоизоляцию. Все тесты контактеров показали отрицательные результаты», — сообщили в пресс-службе.

25 июня у контактного круга заканчивается период самоизоляции и завтра все они, кроме заболевшего сотрудника, выйдут на работу.

«Таким образом, риск распространения коронавирусной инфекции на предстоящей сессии (26 июня), с учетом принимаемых при ее проведении защитных мер (регулярная дезинфекция, обязательные обработка рук и масочный режим, контроль температуры, использование дистанционных форм работы), не превышает риска, в котором находится сегодня все общество», — заявили в АКЗС.

Ранее в правительстве Алтайского края выявили двух человек, у которых подтвердился коронавирус.

Инфекцию обнаружили у сотрудников краевого автономного учреждения «Алтайский центр финансовых исследований». Они работали с документами в министерстве финансов края.