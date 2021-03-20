Коронавирус повредил влагалище 19-летней девушке

У 19-летней жительницы американского штата Колорадо проявился редкий побочный эффект от COVID-19. В области влагалища у девушки появилась болезненная язва, пишет « Медикфорум » со ссылкой на зарубежные СМИ.

Девушку доставили в больницу с кашлем, болями в горле, сильным ознобом и сыпью. Подтвердился коронавирус.

Через некоторое время ее выписали, но дома у девушки появились боли в области влагалища. Медики вернули пациентку на больничную койку и начали разбираться.

Они нашли двухсантиметровую язву, которая вызывала такую боль, что девушка даже не могла нормально ходить.

Врачи пришли к выводу, что это спровоцировал коронавирус, но не уверены, каким именно образом.

Теоретически это может быть следствием воспалительных процессов или ослабления иммунной системы.

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