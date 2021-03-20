Коронавирус повредил влагалище 19-летней девушке

Девушку доставили в больницу с кашлем, болями в горле, сильным ознобом и сыпью. Подтвердился коронавирус.
Через некоторое время ее выписали, но дома у девушки появились боли в области влагалища. Медики вернули пациентку на больничную койку и начали разбираться.
Они нашли двухсантиметровую язву, которая вызывала такую боль, что девушка даже не могла нормально ходить.
Врачи пришли к выводу, что это спровоцировал коронавирус, но не уверены, каким именно образом.
Теоретически это может быть следствием воспалительных процессов или ослабления иммунной системы.
Ранее специалист Роспотребнадзора рассказала о полной слепоте после коронавируса.