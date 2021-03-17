Коронавирус унес жизни еще 12 человек в Алтайском крае

Всего за сутки подтвердилось 117 новых случаев заболевания ковидом и ровно столько же выздоровело.
В больницах продолжают лечиться 1 380 человек с COVID-19 и 436 пациентов с вирусной пневмонией.
317 человек находятся в тяжелом состоянии, 101 из них дышит только с помощью аппаратов ИВЛ.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 45 629 человек, из них 3 118 детей. Выздоровели всего 40 734 человека. Умерло 2 533 пациентов, все взрослые.
Новые случаи
- Барнаул — 37,
- Рубцовск — 21,
- Бийск — 15,
- Алейск, Павловский, Поспелихинский районы — по 4 заболевших,
- Камень-на-Оби, Бийский район — по 3 заболевших,
- Заринск, Быстроистокский, Крутихинский, Немецкий национальный, Родинский районы — по 2 заболевших,
- Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Егорьевский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Первомайский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
Ранее стало известно, что в России выявили южноафриканский штамм коронавируса.