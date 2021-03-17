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Жизнь

Коронавирус унес жизни еще 12 человек в Алтайском крае

За день в Алтайском крае вновь выросло число летальных исходов, связанных с COVID-19. За сутки умерло 12 человек, во всех случаях причиной смерти стал коронавирус, сообщили 17 марта в оперштабе.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Всего за сутки подтвердилось 117 новых случаев заболевания ковидом и ровно столько же выздоровело.

В больницах продолжают лечиться 1 380 человек с COVID-19 и 436 пациентов с вирусной пневмонией.

317 человек находятся в тяжелом состоянии, 101 из них дышит только с помощью аппаратов ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 45 629 человек, из них 3 118 детей. Выздоровели всего 40 734 человека. Умерло 2 533 пациентов, все взрослые.

Новые случаи

  • Барнаул — 37,
  • Рубцовск — 21,
  • Бийск — 15,
  • Алейск, Павловский, Поспелихинский районы — по 4 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Бийский район — по 3 заболевших,
  • Заринск, Быстроистокский, Крутихинский, Немецкий национальный, Родинский районы — по 2 заболевших,
  • Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Егорьевский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Первомайский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Калманский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.

Ранее стало известно, что в России выявили южноафриканский штамм коронавируса.

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