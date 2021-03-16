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Здоровье

В России выявили южноафриканский штамм коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первых двух носителей южноафриканского штамма коронавируса.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

В ведомстве сообщили, что проверяют всех лиц, прибывших из-за рубежа, а также контактных с ними.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту», — говорится в сообщении.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, бразильского штамма в России не обнаружили.

В 16 случаях выявили другие мутации коронавируса.

Стоит отметить, что по данным на 10 марта в России не было образца южноафриканского штамма.

Напомним, на Европу обрушилась третья волна коронавируса. Во вспышке винят новые мутации и вялотекущую кампанию по вакцинации.

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