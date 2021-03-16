В России выявили южноафриканский штамм коронавируса

В ведомстве сообщили, что проверяют всех лиц, прибывших из-за рубежа, а также контактных с ними.
«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту», — говорится в сообщении.
При этом, как подчеркнули в ведомстве, бразильского штамма в России не обнаружили.
В 16 случаях выявили другие мутации коронавируса.
Стоит отметить, что по данным на 10 марта в России не было образца южноафриканского штамма.
Напомним, на Европу обрушилась третья волна коронавируса. Во вспышке винят новые мутации и вялотекущую кампанию по вакцинации.