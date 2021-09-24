24 сентября 5°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Коронавирус ускоряет распространение по Алтайскому краю

248 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердилось в Алтайском крае за сутки, что больше, чем днем ранее. Выздоровело 85 пациентов, умерло 25 человек, сообщили 24 сентября в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

В тяжелом состоянии находятся 518 больных, из них 208 на ИВЛ.

Всего в больницах с коронавирусом лежат 2 724 человека и 329 с вирусной пневмонией.

601 резервное коечное место остается свободным.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 76 173 человек. Выздоровели 58 945 человек. Умерли 5 292 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 69,
  • Бийск — 26,
  • Рубцовск — 24,
  • Алейск — 18,
  • Славгород — 8,
  • Камень-на-Оби, Павловский, Усть-Калманский районы — по 5 заболевших,
  • Алейский район — по 4,
  • Крутихинский, Змеиногорский, Благовещенский, Бийский, Кулундинский, Калманский, Первомайский, Поспелихинский районы — по 3 заболевших,
  • Белокуриха, Егорьевский район, Заринск, Зональный, Ключевский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Смоленский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • Целинный, Алтайский, Шипуновский, Быстроистокский, Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Новичихинский, Петропавловский, Кытмановский, Родинский, Рубцовский, Советский, Суетский район — по 1 заболевшему.

По данным на утро 24 сентября, в Алтайском крае прививается 677 976 человек: 41 053 человека получили первую прививку и 632 944 — оба компонента либо одну «Спутник Лайт». 3 979 человек ревакцинировались.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость