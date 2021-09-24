Коронавирус ускоряет распространение по Алтайскому краю

В тяжелом состоянии находятся 518 больных, из них 208 на ИВЛ.
Всего в больницах с коронавирусом лежат 2 724 человека и 329 с вирусной пневмонией.
601 резервное коечное место остается свободным.
Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 76 173 человек. Выздоровели 58 945 человек. Умерли 5 292 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 69,
- Бийск — 26,
- Рубцовск — 24,
- Алейск — 18,
- Славгород — 8,
- Камень-на-Оби, Павловский, Усть-Калманский районы — по 5 заболевших,
- Алейский район — по 4,
- Крутихинский, Змеиногорский, Благовещенский, Бийский, Кулундинский, Калманский, Первомайский, Поспелихинский районы — по 3 заболевших,
- Белокуриха, Егорьевский район, Заринск, Зональный, Ключевский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Смоленский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Целинный, Алтайский, Шипуновский, Быстроистокский, Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Заринский, Новичихинский, Петропавловский, Кытмановский, Родинский, Рубцовский, Советский, Суетский район — по 1 заболевшему.
По данным на утро 24 сентября, в Алтайском крае прививается 677 976 человек: 41 053 человека получили первую прививку и 632 944 — оба компонента либо одну «Спутник Лайт». 3 979 человек ревакцинировались.