Коронавирус ускоряет распространение по Алтайскому краю

248 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердилось в Алтайском крае за сутки, что больше, чем днем ранее . Выздоровело 85 пациентов, умерло 25 человек, сообщили 24 сентября в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 518 больных, из них 208 на ИВЛ.

Всего в больницах с коронавирусом лежат 2 724 человека и 329 с вирусной пневмонией.

601 резервное коечное место остается свободным.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 76 173 человек. Выздоровели 58 945 человек. Умерли 5 292 пациента.

Новые случаи

Барнаул — 69,

Бийск — 26,

Рубцовск — 24,

Алейск — 18,

Славгород — 8,

Камень-на-Оби , Павловский , Усть-Калманский районы — по 5 заболевших,

Павловский Усть-Калманский районы — по 5 заболевших, Алейский район — по 4,

Крутихинский , Змеиногорский , Благовещенский , Бийский , Кулундинский , Калманский , Первомайский , Поспелихинский районы — по 3 заболевших,

Змеиногорский Благовещенский Бийский Кулундинский Калманский Первомайский Поспелихинский районы — по 3 заболевших, Белокуриха , Егорьевский район , Заринск , Зональный , Ключевский , Краснощековский , Курьинский , Локтевский , Мамонтовский , Немецкий национальный , Ребрихинский , Смоленский , Табунский , Топчихинский , Третьяковский , Троицкий , Тюменцевский , Угловский , Хабарский , Чарышский , Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,

Егорьевский район Заринск Зональный Ключевский Краснощековский Курьинский Локтевский Мамонтовский Немецкий национальный Ребрихинский Смоленский Табунский Топчихинский Третьяковский Троицкий Тюменцевский Угловский Хабарский Чарышский Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Целинный , Алтайский , Шипуновский , Быстроистокский , Бурлинский , Волчихинский , Залесовский , Заринский , Новичихинский , Петропавловский , Кытмановский , Родинский , Рубцовский , Советский , Суетский район — по 1 заболевшему.

По данным на утро 24 сентября, в Алтайском крае прививается 677 976 человек: 41 053 человека получили первую прививку и 632 944 — оба компонента либо одну «Спутник Лайт». 3 979 человек ревакцинировались.