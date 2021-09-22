Коронавирус в Алтайском крае вновь набирает обороты

243 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за день в Алтайском крае. Это на три больше, чем сутками ранее . Намечается тенденция к увеличению суточного прироста. На прошлой неделе количество заболевших опускалось до +232.

По актуальным данным оперштаба на 22 сентября, в регионе за сутки закрыли больничные 15 пациентов, 26 человек скончалось.

В реанимациях находится 520 больных, из которых 214 на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 75 680 человек. Выздоровели всего 58 567 человек. Всего умерли 5 244 человек.

Новые случаи

Барнаул — 67,

Бийск , Рубцовск — по 16 заболевших,

Рубцовск — по 16 заболевших, Алейск , Заринск — по 15 заболевших,

Заринск — по 15 заболевших, Павловский , Рубцовский районы — по 8 заболевших,

Рубцовский районы — по 8 заболевших, Поспелихинский район — 7,

Змеиногорский , Михайловский , Усть-Калманский , Шипуновский районы — по 6 заболевших,

Михайловский Усть-Калманский Шипуновский районы — по 6 заболевших, Алейский , Курьинский , Троицкий районы — по 5 заболевших,

Курьинский Троицкий районы — по 5 заболевших, Бийский , Благовещенский , Волчихинский , Новичихинский , Угловский , Чарышский районы — по 4 заболевших,

Благовещенский Волчихинский Новичихинский Угловский Чарышский районы — по 4 заболевших, Ельцовский , Тальменский , Топчихинский районы — по 3 заболевших,

Тальменский Топчихинский районы — по 3 заболевших, Алтайский , Локтевский , Родинский , Смоленский , Целинный районы — по 2 заболевших,

Локтевский Родинский Смоленский Целинный районы — по 2 заболевших, Белокуриха , Бурлинский , Быстроистокский , Егорьевский , Зональный , Ключевский , Мамонтовский , Петропавловский , Ребрихинский районы — по 1 заболевшему.

По данным на утро 22 сентября в крае прививается 673 752 человека, в том числе: 41 074 человека получили первую прививку и 628 918 — оба компонента (или один «Спутник Лайт»). 3 760 человек ревакцинировались.