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Жизнь

Коронавирус в Алтайском крае вновь набирает обороты

243 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за день в Алтайском крае. Это на три больше, чем сутками ранее. Намечается тенденция к увеличению суточного прироста. На прошлой неделе количество заболевших опускалось до +232.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

По актуальным данным оперштаба на 22 сентября, в регионе за сутки закрыли больничные 15 пациентов, 26 человек скончалось.

В реанимациях находится 520 больных, из которых 214 на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 75 680 человек. Выздоровели всего 58 567 человек. Всего умерли 5 244 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 67,
  • Бийск, Рубцовск — по 16 заболевших,
  • Алейск, Заринск — по 15 заболевших,
  • Павловский, Рубцовский районы — по 8 заболевших,
  • Поспелихинский район — 7,
  • Змеиногорский, Михайловский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 6 заболевших,
  • Алейский, Курьинский, Троицкий районы — по 5 заболевших,
  • Бийский, Благовещенский, Волчихинский, Новичихинский, Угловский, Чарышский районы — по 4 заболевших,
  • Ельцовский, Тальменский, Топчихинский районы — по 3 заболевших,
  • Алтайский, Локтевский, Родинский, Смоленский, Целинный районы — по 2 заболевших,
  • Белокуриха, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Зональный, Ключевский, Мамонтовский, Петропавловский, Ребрихинский районы — по 1 заболевшему.

По данным на утро 22 сентября в крае прививается 673 752 человека, в том числе: 41 074 человека получили первую прививку и 628 918 — оба компонента (или один «Спутник Лайт»). 3 760 человек ревакцинировались.

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