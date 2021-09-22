Коронавирус в Алтайском крае вновь набирает обороты

По актуальным данным оперштаба на 22 сентября, в регионе за сутки закрыли больничные 15 пациентов, 26 человек скончалось.
В реанимациях находится 520 больных, из которых 214 на ИВЛ.
Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 75 680 человек. Выздоровели всего 58 567 человек. Всего умерли 5 244 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 67,
- Бийск, Рубцовск — по 16 заболевших,
- Алейск, Заринск — по 15 заболевших,
- Павловский, Рубцовский районы — по 8 заболевших,
- Поспелихинский район — 7,
- Змеиногорский, Михайловский, Усть-Калманский, Шипуновский районы — по 6 заболевших,
- Алейский, Курьинский, Троицкий районы — по 5 заболевших,
- Бийский, Благовещенский, Волчихинский, Новичихинский, Угловский, Чарышский районы — по 4 заболевших,
- Ельцовский, Тальменский, Топчихинский районы — по 3 заболевших,
- Алтайский, Локтевский, Родинский, Смоленский, Целинный районы — по 2 заболевших,
- Белокуриха, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Зональный, Ключевский, Мамонтовский, Петропавловский, Ребрихинский районы — по 1 заболевшему.
По данным на утро 22 сентября в крае прививается 673 752 человека, в том числе: 41 074 человека получили первую прививку и 628 918 — оба компонента (или один «Спутник Лайт»). 3 760 человек ревакцинировались.