Коронавирус в России: побит июльский максимум по числу заразившихся

Число подтвержденных случаев заражения COVID-2019 в стране за сутки возросло на 5 529, это максимум с 27 июля, сообщил ТАСС.

По данным информагентства, суточный прирост в относительном выражении уже месяц не превышает 0,5%, общее число заразившихся достигло 1 073 849 человек.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), в Смоленской области (0,1%), в Московской области, Республике Карелия и Чеченской Республике (по 0,2%).

Новые 206 случаев выявлены в Санкт-Петербурге, 165 в Ростовской области, 151 в Московской области, 139 в Нижегородской области и 134 в Ставропольском крае.

В Алтайском крае, как сообщил оперативный штаб, выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом.

Также оперштаб проинформировал, что на протяжении месяца в крае снижается прирост индекса заболевших на 100 тыс. жителей. Регион остается на четвертом месте в СФО и на 30 месте в России среди субъектов с самыми благополучными показателями.