Коронавирус вновь проник в закрытый военный городок и наращивает присутствие в Барнауле

В Алтайском крае, по данным на 26 сентября, зарегистрировали 249 новых случаев заболевания коронавирусом и 21 смерть, сообщает региональный оперштаб.

В Барнауле за сутки зафиксировали 72 новых заражения. Для сравнения, в конце июля ежедневно регистрировали почти 100 — тогда глава города Вячеслав Франк поручил усилить меры, чтобы вирус не добрался до всех, а после показатель снизился и держался на уровне 60, однако в сентябре начал постепенно расти. В ЗАТО Сибирском зафиксировали 4 заражения, причем новых случаев здесь не регистрировали с 5 сентября, когда выявили 2 зараженных. Стоит отметить, что в закрытом военном городке всего 172 случая — среди городов это минимальный показатель.

Всего в крае инфицированных — 76 672 (в том числе 5 558 детей). Выздоровели — 59 096 пациентов, из них за прошедшие сутки — 98.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 674 человека.

«Кроме этого, 370 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 14 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 311 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Развернуты 3714 койки, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ — 322. Резервных коек — 668», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 516, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 216.

За весь период наблюдений скончались 5 338 человек с ковидом: из них 21 — за прошедшие сутки (19 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 121 человек (по иным причинам — 1 217).

По данным оперштаба на 26 сентября, прививается 682 842 человека (получили первую вакцину — 40 066, полностью вакцинированы — 638 454), повторно вакцинировались — 4 322.

Ранее сообщали, что коронавирус добрался до Белокурихи, где каждый день начали выявлять зараженных.