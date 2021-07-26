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Жизнь

Глава Барнаула поручил усилить меры, чтобы ковид не добрался до всех

В Барнауле усилят контроль по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и масочного режима на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг, сообщает мэрия города.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк на расширенном аппаратном совещании отметил, что число заболевших в городе не снижается.

«Фиксируем до 100 новых выявленных инфицированных в день. В ходе рейдов, проводимых полицией, Роспотребнадзором и районными администрациями на предприятиях торговли, общепита и сферы услуг по-прежнему фиксируются нарушения», — рассказал мэр.

Франк поручил проанализировать проводимые мероприятия и принять дополнительные меры по соблюдению ограничений, направленных на профилактику распространения ковида.

Масочный режим.
Масочный режим.
barnaul.org

По данным Роспотребнадзора, озвученным на совещании, всего с начала пандемии 22 тысячи барнаульцев заразились коронавирусом.

«Мы наблюдаем рост количества заболевших, основная возрастная группа от 30 до 40 лет, это 36% от общего числа», — отметила начальник отдела надзора за гигиеной труда Лариса Зубова.

Она также подчеркнула, что сегодня вакцина в крае есть — планируется привить не менее 60% работников, попавших в «список обязательных».

Напомним, 23 июля главный санитарный врач Алтайского края подписала введение обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.

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