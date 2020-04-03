Коронавирус затормозил открытие Центра ядерной медицины в Алтайском крае

Центр позитронно-эмиссионной томографии должен был получить лицензию и начать работу, но процедуры затянулись из-за ситуации с коронавирусом в стране, сообщила на пресс-конференции зампредседателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

Дело в том, что многие контролирующие органы прекратили работу в связи с объявлением нерабочих дней.

«Как только мы все возобновим работу в нормальном режиме, деятельность по лицензированию продолжится. Строительные работы там закончены, оборудование на месте. Осталось получить лицензию и начать работать», — сказала Долгова.

Новый Центр позитронно-эмиссионной томографии сможет предоставить жителям региона высокотехнологичную медицинскую помощью. В частности, диагностику и лечение онкологических заболеваний. При помощи новых технологий можно будет контролировать качество лечения пациентов.

Там будет проводиться магнитно-резонансная, мультиспиральная компьютерная и позитронно-эмиссионная компьютерная томография, цифровая маммография, ультразвуковая, функциональная и эндоскопическая диагностика.

Центр сможет принимать от 2 до 4 тысяч пациентов в год и займет площадь около 1,5 тысяч кв. метров.

Анонсировали строительство еще в 2016 году.