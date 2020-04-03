Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 апреля 6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Коронавирус затормозил открытие Центра ядерной медицины в Алтайском крае

Центр позитронно-эмиссионной томографии должен был получить лицензию и начать работу, но процедуры затянулись из-за ситуации с коронавирусом в стране, сообщила на пресс-конференции зампредседателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

Дело в том, что многие контролирующие органы прекратили работу в связи с объявлением нерабочих дней.

«Как только мы все возобновим работу в нормальном режиме, деятельность по лицензированию продолжится. Строительные работы там закончены, оборудование на месте. Осталось получить лицензию и начать работать», — сказала Долгова.

Новый Центр позитронно-эмиссионной томографии сможет предоставить жителям региона высокотехнологичную медицинскую помощью. В частности, диагностику и лечение онкологических заболеваний. При помощи новых технологий можно будет контролировать качество лечения пациентов.

Там будет проводиться магнитно-резонансная, мультиспиральная компьютерная и позитронно-эмиссионная компьютерная томография, цифровая маммография, ультразвуковая, функциональная и эндоскопическая диагностика.

Центр сможет принимать от 2 до 4 тысяч пациентов в год и займет площадь около 1,5 тысяч кв. метров.

Анонсировали строительство еще в 2016 году.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость