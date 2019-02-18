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Жизнь

Короткие поздравления с 23 февраля в прозе и стихах

День защитника Отечества — один из популярных российских праздников. 23 февраля принято отправлять поздравительные сообщения друзьям, родственникам, коллегам. Приятные короткие поздравления с 23 февраля мужчинам — в материале altapress.ru.

День защитника Отечества. 23 февраля
День защитника Отечества. 23 февраля
СС0

Поздравления с 23 февраля в стихах

С Днем отваги, чести, славы,
С 23 Февраля.
Будь здоровым, честным, бравым,
Чтоб гордилась вся семья!

Любимые защитники,
Примите поздравления!
Улыбок, счастья, радости,
Удачи и везения!

С 23 Февраля!
Не теряйте время зря!
Жизни радуйтесь, влюбляйтесь
И почаще улыбайтесь!

Всем защитникам Отчизны
Долгой и счастливой жизни,
Миру мир на всей земле
И не только в феврале!

С тобою ничего не страшно,
Ты удивительно отважный.
Я искренне горжусь тобой,
Ты мой защитник и герой!

Мужчина. Костюм. Галстук
Мужчина. Костюм. Галстук
СС0

Поздравления с 23 февраля в прозе

Всех-всех мужчин поздравляю с 23 Февраля! Здоровья вам, сил, энергии, радости и счастья. Пусть в вашей жизни всегда будут мир и спокойствие!

Поздравляю с 23 Февраля! Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, внутренней силы, благополучия и мира!

Поздравляю с Днем защитника Отечества! Желаю стремиться, лидировать, побеждать. Командуй парадом успеха и будь всегда в строю счастья!

Поздравляю с 23 Февраля! Желаю быть героем романов, победителем по жизни, любимчиком судьбы — выбором фортуны!

С 23 Февраля! Спасибо вам за то, что мы спокойно спим ночами. Желаем много сил, здоровья, стабильности и крепких нервов.

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