Короткие поздравления с 23 февраля в прозе и стихах

С Днем отваги, чести, славы,

С 23 Февраля.

Будь здоровым, честным, бравым,

Чтоб гордилась вся семья!

Любимые защитники,

Примите поздравления!

Улыбок, счастья, радости,

Удачи и везения!

С 23 Февраля!

Не теряйте время зря!

Жизни радуйтесь, влюбляйтесь

И почаще улыбайтесь!

Всем защитникам Отчизны

Долгой и счастливой жизни,

Миру мир на всей земле

И не только в феврале!