Короткие поздравления с 23 февраля в прозе и стихах

Поздравления с 23 февраля в стихах
С Днем отваги, чести, славы,
С 23 Февраля.
Будь здоровым, честным, бравым,
Чтоб гордилась вся семья!
Любимые защитники,
Примите поздравления!
Улыбок, счастья, радости,
Удачи и везения!
С 23 Февраля!
Не теряйте время зря!
Жизни радуйтесь, влюбляйтесь
И почаще улыбайтесь!
Всем защитникам Отчизны
Долгой и счастливой жизни,
Миру мир на всей земле
И не только в феврале!
С тобою ничего не страшно,
Ты удивительно отважный.
Я искренне горжусь тобой,
Ты мой защитник и герой!
Поздравления с 23 февраля в прозе
Всех-всех мужчин поздравляю с 23 Февраля! Здоровья вам, сил, энергии, радости и счастья. Пусть в вашей жизни всегда будут мир и спокойствие!
Поздравляю с 23 Февраля! Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, внутренней силы, благополучия и мира!
Поздравляю с Днем защитника Отечества! Желаю стремиться, лидировать, побеждать. Командуй парадом успеха и будь всегда в строю счастья!
Поздравляю с 23 Февраля! Желаю быть героем романов, победителем по жизни, любимчиком судьбы — выбором фортуны!
С 23 Февраля! Спасибо вам за то, что мы спокойно спим ночами. Желаем много сил, здоровья, стабильности и крепких нервов.