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Жизнь

Коров доить умеет: как скромная девушка из маленького поселка стала на один день принцессой

Знакомьтесь, Виктория Зимина. Тихая и скромная девушка из малюсенького поселка в Суетском районе. Она получила хорошее образование, устроилась на престижную работу и доказала, что, даже живя в глубинке, можно многого достичь. Победа в нашем проекте «Мисс Агро — 2021» еще одно тому доказательство. Но обо всем по порядку.

"Мисс Агро" Виктория Зимина.
"Мисс Агро" Виктория Зимина.
Дмитрий Лямзин

Как решила участвовать в конкурсе

«О конкурсе я прочитала сразу, но заявку отправила в последний момент. Можно сказать, заскочила на подножку уезжающего поезда», — рассказала Вика при нашем знакомстве.

О том, что, как и все участницы, она попала на голосование, девушка узнала, будучи на молодежном форуме «АТР» в составе площадки «Агропрорыв». К этому моменту голоса на сайте altapress.ru уже вовсю принимались.

Поддерживали Викторию молодые форумчане, друзья, коллеги, родственники, районные управления АПК и весь Балтийский флот России. И это, если что, не шутка.

&quot;Мисс-Агро&quot; Виктория Зимина.
«Мисс-Агро» Виктория Зимина.
Дмитрий Лямзин
&quot;Мисс-Агро&quot; Виктория Зимина.
«Мисс-Агро» Виктория Зимина.
Дмитрий Лямзин
&quot;Мисс-Агро&quot; Виктория Зимина.
«Мисс-Агро» Виктория Зимина.
Дмитрий Лямзин
&quot;Мисс-Агро&quot; Виктория Зимина.
«Мисс-Агро» Виктория Зимина.
Дмитрий Лямзин
&quot;Мисс-Агро&quot; Виктория Зимина.
«Мисс-Агро» Виктория Зимина.
Дмитрий Лямзин

«Моя подруга когда-то уехала вслед за парнем в Балтийск, — рассказывает девушка. — Он у нее служит на флоте. Отправила им ссылку на голосование. Они меня активно поддерживали».

В итоге Вика силами такой большой армии друзей набрала больше 9 тыс. голосов, стала победительницей и обладательницей звания «Мисс Агро — 2021». Причем неслучайно.

Почему выбрала аграрную стезю

Виктория родилась в маленьком поселке Циберманово Суетского района. Семья девушки так бы и жила там, но родной и близкий душе поселок пал жертвой оптимизации. Сначала закрылся последний магазин, и за продуктами пришлось ездить аж за 15 км от дома, потом очередь пришла школе. Люди стали массово разъезжаться.

Сейчас в Циберманово осталось две семьи.

Родители и сестра Вики переехали в соседнее село Нижняя Суетка, где они и живут. Мама девушки педагог, отец около 15 лет проработал механизатором на ферме, сейчас трудится сварщиком.

Что такое сельское хозяйство Вика знает не понаслышке — в большой семье держали коров, овец, кур, гусей и много другой живности. Как-то по просьбе маленькой Вики родители подарили ей на день рождения даже кроликов.

&quot;Мисс-Агро&quot; Виктория Зимина.
«Мисс-Агро» Виктория Зимина.
Дмитрий Лямзин

«Так что любовь к сельскому хозяйству у меня, можно сказать, в крови — коров доить умею, быков поить тоже. Фляг с водой в детстве перетаскала много», — рассказывает Виктория.

Cельское хозяйство профессией своей девушка поначалу не видела — мечтала стать банковским работником. Но, видимо, от судьбы не уйдешь — она все равно привела ее в аграрный университет.

Учеба на экономическом факультете давалась легко, особенно высшая математика. Задачи, над которыми одногруппники Виктории сидели днями и ночами, она щелкала как орешки.

А летом — производственная практика в хозяйстве. Когда встал вопрос, идти ли дальше в магистратуру, Виктория, не задумываясь, решила, что надо.

&quot;Мисс Агро&quot; Виктория Зимина.
«Мисс Агро» Виктория Зимина.
Дмитрий Лямзин

В 2020 году она получила полноценное образование.

И тут снова знак судьбы — в аграрном университете Виктории предложили работу в Минсельхозе Алтайского края. После нескольких месяцев собеседований ее выбрали из десятки других претенденток.

Теперь Виктория — главный специалист экономического отдела главного аграрного ведомства региона. И отвечает она за главную стратегию всего сельскохозяйственного края. В ее отдел стекается информация обо всем, что происходит в отрасли, а затем трансформируется в важные документы.

«Моя работа мне нравится, она требует вдумчивого подхода, терпения и внимания. Многое из того, чему нас учили в университете, применимо на практике. Провожу анализ эффективности деятельности сельхозорганизаций, осуществляю ежеквартальный мониторинг инвестиций, участвую в подготовке доклада о развитии сельского хозяйства по итогам года и многое другое. Самое приятное в работе, когда она сделана добротно и приносит пользу», — рассказала еще на стадии заявки о себе Виктория.

Девушка, которой только месяц назад исполнилось 25 лет, о многом мечтает и не исключает, что может когда-нибудь вернуться работать в район. Что ж, от судьбы, как говорится, не уйдешь.

Как проходило преображение

Проект «Мисс Агро» — это не только принять заявки от участниц и запустить голосование. Мы делаем настоящее преображение и творим сказку.

Преображение &quot;Мисс Агро&quot;.
Преображение «Мисс Агро».
Дмитрий Лямзин
Преображение &quot;Мисс Агро&quot;.
Преображение «Мисс Агро».
Дмитрий Лямзин
Преображение &quot;Мисс Агро&quot;.
Преображение «Мисс Агро».
Дмитрий Лямзин
Преображение &quot;Мисс Агро&quot;.
Преображение «Мисс Агро».
Дмитрий Лямзин
Преображение &quot;Мисс Агро&quot;.
Преображение «Мисс Агро».
Дмитрий Лямзин
Преображение &quot;Мисс Агро&quot;.
Преображение «Мисс Агро».
Дмитрий Лямзин

Виктории Зиминой повезло — над ее новым образом колдовала целая команда профессионалов. За умопомрачительный макияж и прическу отвечала Мария Эйхлер. Подобрать три разных образа, каждый из которых оказался индивидуальным и неповторимым, нашей героине смогла стилист и специалист по визуальному мерчендайзингу Олеся Большакова.

Принял нас радушно магазин BURVIN в торгово-развлекательном центре Galaxy. Здесь всегда можно найти себе что-то для романтического вечера и повседневного выхода.

В  конце вечера Вику ждал еще один сюрприз: санаторий «Сосновый Бор» наградил ее подарочным сертификатом на тур выходного дня с проживанием в доме купца Платонова.

Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
altapress.ru
Санаторий &quot;Сосновый бор&quot;.
Санаторий «Сосновый бор».
altapress.ru

Цифры

В  проекте «Мисс Агро - 2021» на сайте altapress.ru было отдано более 14 тыс. голосов.

Места распре­делились так:

  • Алена Нечаева — 4,9%
  • Надежда Маркова — 4,4%
  • Наталья Роут — 22,3%
  • Виктория Зимина — 68,4%

Мы благодарим всех девушек за  участие.

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