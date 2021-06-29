Коров доить умеет: как скромная девушка из маленького поселка стала на один день принцессой

Как решила участвовать в конкурсе
«О конкурсе я прочитала сразу, но заявку отправила в последний момент. Можно сказать, заскочила на подножку уезжающего поезда», — рассказала Вика при нашем знакомстве.
О том, что, как и все участницы, она попала на голосование, девушка узнала, будучи на молодежном форуме «АТР» в составе площадки «Агропрорыв». К этому моменту голоса на сайте altapress.ru уже вовсю принимались.
Поддерживали Викторию молодые форумчане, друзья, коллеги, родственники, районные управления АПК и весь Балтийский флот России. И это, если что, не шутка.
«Моя подруга когда-то уехала вслед за парнем в Балтийск, — рассказывает девушка. — Он у нее служит на флоте. Отправила им ссылку на голосование. Они меня активно поддерживали».
В итоге Вика силами такой большой армии друзей набрала больше 9 тыс. голосов, стала победительницей и обладательницей звания «Мисс Агро — 2021». Причем неслучайно.
Почему выбрала аграрную стезю
Виктория родилась в маленьком поселке Циберманово Суетского района. Семья девушки так бы и жила там, но родной и близкий душе поселок пал жертвой оптимизации. Сначала закрылся последний магазин, и за продуктами пришлось ездить аж за 15 км от дома, потом очередь пришла школе. Люди стали массово разъезжаться.
Сейчас в Циберманово осталось две семьи.
Родители и сестра Вики переехали в соседнее село Нижняя Суетка, где они и живут. Мама девушки педагог, отец около 15 лет проработал механизатором на ферме, сейчас трудится сварщиком.
Что такое сельское хозяйство Вика знает не понаслышке — в большой семье держали коров, овец, кур, гусей и много другой живности. Как-то по просьбе маленькой Вики родители подарили ей на день рождения даже кроликов.
«Так что любовь к сельскому хозяйству у меня, можно сказать, в крови — коров доить умею, быков поить тоже. Фляг с водой в детстве перетаскала много», — рассказывает Виктория.
Cельское хозяйство профессией своей девушка поначалу не видела — мечтала стать банковским работником. Но, видимо, от судьбы не уйдешь — она все равно привела ее в аграрный университет.
Учеба на экономическом факультете давалась легко, особенно высшая математика. Задачи, над которыми одногруппники Виктории сидели днями и ночами, она щелкала как орешки.
А летом — производственная практика в хозяйстве. Когда встал вопрос, идти ли дальше в магистратуру, Виктория, не задумываясь, решила, что надо.
В 2020 году она получила полноценное образование.
И тут снова знак судьбы — в аграрном университете Виктории предложили работу в Минсельхозе Алтайского края. После нескольких месяцев собеседований ее выбрали из десятки других претенденток.
Теперь Виктория — главный специалист экономического отдела главного аграрного ведомства региона. И отвечает она за главную стратегию всего сельскохозяйственного края. В ее отдел стекается информация обо всем, что происходит в отрасли, а затем трансформируется в важные документы.
«Моя работа мне нравится, она требует вдумчивого подхода, терпения и внимания. Многое из того, чему нас учили в университете, применимо на практике. Провожу анализ эффективности деятельности сельхозорганизаций, осуществляю ежеквартальный мониторинг инвестиций, участвую в подготовке доклада о развитии сельского хозяйства по итогам года и многое другое. Самое приятное в работе, когда она сделана добротно и приносит пользу», — рассказала еще на стадии заявки о себе Виктория.
Девушка, которой только месяц назад исполнилось 25 лет, о многом мечтает и не исключает, что может когда-нибудь вернуться работать в район. Что ж, от судьбы, как говорится, не уйдешь.
Как проходило преображение
Проект «Мисс Агро» — это не только принять заявки от участниц и запустить голосование. Мы делаем настоящее преображение и творим сказку.
Виктории Зиминой повезло — над ее новым образом колдовала целая команда профессионалов. За умопомрачительный макияж и прическу отвечала Мария Эйхлер. Подобрать три разных образа, каждый из которых оказался индивидуальным и неповторимым, нашей героине смогла стилист и специалист по визуальному мерчендайзингу Олеся Большакова.
Принял нас радушно магазин BURVIN в торгово-развлекательном центре Galaxy. Здесь всегда можно найти себе что-то для романтического вечера и повседневного выхода.
В конце вечера Вику ждал еще один сюрприз: санаторий «Сосновый Бор» наградил ее подарочным сертификатом на тур выходного дня с проживанием в доме купца Платонова.
Цифры
В проекте «Мисс Агро - 2021» на сайте altapress.ru было отдано более 14 тыс. голосов.
Места распределились так:
- Алена Нечаева — 4,9%
- Надежда Маркова — 4,4%
- Наталья Роут — 22,3%
- Виктория Зимина — 68,4%
Мы благодарим всех девушек за участие.