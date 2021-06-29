Коров доить умеет: как скромная девушка из маленького поселка стала на один день принцессой

Знакомьтесь, Виктория Зимина. Тихая и скромная девушка из малюсенького поселка в Суетском районе. Она получила хорошее образование, устроилась на престижную работу и доказала, что, даже живя в глубинке, можно многого достичь. Победа в нашем проекте «Мисс Агро — 2021» еще одно тому доказательство. Но обо всем по порядку.

Как решила участвовать в конкурсе

«О конкурсе я прочитала сразу, но заявку отправила в последний момент. Можно сказать, заскочила на подножку уезжающего поезда», — рассказала Вика при нашем знакомстве.

О том, что, как и все участницы, она попала на голосование, девушка узнала, будучи на молодежном форуме «АТР» в составе площадки «Агропрорыв». К этому моменту голоса на сайте altapress.ru уже вовсю принимались.

Поддерживали Викторию молодые форумчане, друзья, коллеги, родственники, районные управления АПК и весь Балтийский флот России. И это, если что, не шутка.

«Мисс-Агро» Виктория Зимина. Дмитрий Лямзин «Мисс-Агро» Виктория Зимина. Дмитрий Лямзин «Мисс-Агро» Виктория Зимина. Дмитрий Лямзин «Мисс-Агро» Виктория Зимина. Дмитрий Лямзин «Мисс-Агро» Виктория Зимина. Дмитрий Лямзин

«Моя подруга когда-то уехала вслед за парнем в Балтийск, — рассказывает девушка. — Он у нее служит на флоте. Отправила им ссылку на голосование. Они меня активно поддерживали».

В итоге Вика силами такой большой армии друзей набрала больше 9 тыс. голосов, стала победительницей и обладательницей звания «Мисс Агро — 2021». Причем неслучайно.

Почему выбрала аграрную стезю

Виктория родилась в маленьком поселке Циберманово Суетского района. Семья девушки так бы и жила там, но родной и близкий душе поселок пал жертвой оптимизации. Сначала закрылся последний магазин, и за продуктами пришлось ездить аж за 15 км от дома, потом очередь пришла школе. Люди стали массово разъезжаться.

Сейчас в Циберманово осталось две семьи.

Родители и сестра Вики переехали в соседнее село Нижняя Суетка, где они и живут. Мама девушки педагог, отец около 15 лет проработал механизатором на ферме, сейчас трудится сварщиком.

Что такое сельское хозяйство Вика знает не понаслышке — в большой семье держали коров, овец, кур, гусей и много другой живности. Как-то по просьбе маленькой Вики родители подарили ей на день рождения даже кроликов.

«Мисс-Агро» Виктория Зимина. Дмитрий Лямзин

«Так что любовь к сельскому хозяйству у меня, можно сказать, в крови — коров доить умею, быков поить тоже. Фляг с водой в детстве перетаскала много», — рассказывает Виктория.

Cельское хозяйство профессией своей девушка поначалу не видела — мечтала стать банковским работником. Но, видимо, от судьбы не уйдешь — она все равно привела ее в аграрный университет.

Учеба на экономическом факультете давалась легко, особенно высшая математика. Задачи, над которыми одногруппники Виктории сидели днями и ночами, она щелкала как орешки.

А летом — производственная практика в хозяйстве. Когда встал вопрос, идти ли дальше в магистратуру, Виктория, не задумываясь, решила, что надо.

«Мисс Агро» Виктория Зимина. Дмитрий Лямзин

В 2020 году она получила полноценное образование.

И тут снова знак судьбы — в аграрном университете Виктории предложили работу в Минсельхозе Алтайского края. После нескольких месяцев собеседований ее выбрали из десятки других претенденток.

Теперь Виктория — главный специалист экономического отдела главного аграрного ведомства региона. И отвечает она за главную стратегию всего сельскохозяйственного края. В ее отдел стекается информация обо всем, что происходит в отрасли, а затем трансформируется в важные документы.

«Моя работа мне нравится, она требует вдумчивого подхода, терпения и внимания. Многое из того, чему нас учили в университете, применимо на практике. Провожу анализ эффективности деятельности сельхозорганизаций, осуществляю ежеквартальный мониторинг инвестиций, участвую в подготовке доклада о развитии сельского хозяйства по итогам года и многое другое. Самое приятное в работе, когда она сделана добротно и приносит пользу», — рассказала еще на стадии заявки о себе Виктория.

Девушка, которой только месяц назад исполнилось 25 лет, о многом мечтает и не исключает, что может когда-нибудь вернуться работать в район. Что ж, от судьбы, как говорится, не уйдешь.

Как проходило преображение

Проект «Мисс Агро» — это не только принять заявки от участниц и запустить голосование. Мы делаем настоящее преображение и творим сказку.

Преображение «Мисс Агро». Дмитрий Лямзин Преображение «Мисс Агро». Дмитрий Лямзин Преображение «Мисс Агро». Дмитрий Лямзин Преображение «Мисс Агро». Дмитрий Лямзин Преображение «Мисс Агро». Дмитрий Лямзин Преображение «Мисс Агро». Дмитрий Лямзин

Виктории Зиминой повезло — над ее новым образом колдовала целая команда профессионалов. За умопомрачительный макияж и прическу отвечала Мария Эйхлер. Подобрать три разных образа, каждый из которых оказался индивидуальным и неповторимым, нашей героине смогла стилист и специалист по визуальному мерчендайзингу Олеся Большакова.

Принял нас радушно магазин BURVIN в торгово-развлекательном центре Galaxy. Здесь всегда можно найти себе что-то для романтического вечера и повседневного выхода.

В конце вечера Вику ждал еще один сюрприз: санаторий «Сосновый Бор» наградил ее подарочным сертификатом на тур выходного дня с проживанием в доме купца Платонова.

Санаторий «Сосновый бор». altapress.ru Санаторий «Сосновый бор». altapress.ru

Цифры В проекте «Мисс Агро - 2021» на сайте altapress.ru было отдано более 14 тыс. голосов. Места распре­делились так: Алена Нечаева — 4,9%

Надежда Маркова — 4,4%

Наталья Роут — 22,3%

Виктория Зимина — 68,4% Мы благодарим всех девушек за участие.