Корова-охотница безмятежно гуляла по сельским улицам с мертвым питоном во рту

Механик обратил внимание на необычную сцену, когда ехал на работу.
«Я увидел, что из коровьего рта что-то свисает, притормозил рядом и понял, что это питон Рамсея», — рассказывает он.
Длина змеи составляла около метра.
По мнению мужчины, бесстрашная корова могла схватить питона после того, как он потревожил ее.
«Тут встречаются коровьи шкуры, звери, попавшие под колеса, кости кенгуру. Но я никогда не видел, чтобы змея стала добычей коровы», поделился мужчина своими наблюдениями.
Средняя длина питона Рамсея составляет 1,5 метра, однако встречаются особи длиной до 2,7 метра.
«Гнездо» змеи
Ранее сообщалось, как питон затаился в унитазе и напал на женщину, которая пришла в туалет.
Пострадавшая почувствовала сильную боль, увидела стекающую по ноге кровь и инстинктивно сунула руку в унитаз. В палец немедленно вцепился сидевший там питон длиной 2,1 метра.
Стряхнув змею, женщина выскочила из туалета, а ее муж запер дверь и вызвал специалистов по отлову диких животных.