Корреспондент altapress.ru переоделся мусором и выяснил, какие надоевшие вещи не могут выбросить барнаульцы

— Что бы ты хотела выкинуть в меня, но так и не решилась? — Ножницы. Потому что постоянно хочется отрезать волосы.

— Я бы никогда не выкинула бабушкин исторический ковер, потому что это семейная ценность, которую мы не выкидываем.

— Я хочу выбросить свою форму с номером «11» хоккейную, потому что у меня другой номер, но я ее не выбрасываю, потому что слишком много воспоминаний с одиннадцатым номером.

— Я хочу выбросить плюшевую игрушку, подаренную очень дорогим человеком, но принципиально этого не буду делать из уважения к нему.

— Плюшевого медвежонка. Не решаюсь его выкинуть из-за того, что мне его подарила мама на мой день рождения, мне тогда исполнился один годик. И я с ним спал.

— Вы знаете, у нас есть картина, которая уже не вписывается в наш ремонт, но я ее никогда не выброшу. Она стоит за дверью, но всегда останется со мной.