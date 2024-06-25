Корреспондент altapress.ru переоделся мусором и выяснил, какие надоевшие вещи не могут выбросить барнаульцы

— Что бы ты хотела выкинуть в меня, но так и не решилась?
— Ножницы. Потому что постоянно хочется отрезать волосы.
— Я бы никогда не выкинула бабушкин исторический ковер, потому что это семейная ценность, которую мы не выкидываем.
— Я хочу выбросить свою форму с номером «11» хоккейную, потому что у меня другой номер, но я ее не выбрасываю, потому что слишком много воспоминаний с одиннадцатым номером.
— Я хочу выбросить плюшевую игрушку, подаренную очень дорогим человеком, но принципиально этого не буду делать из уважения к нему.
— Плюшевого медвежонка. Не решаюсь его выкинуть из-за того, что мне его подарила мама на мой день рождения, мне тогда исполнился один годик. И я с ним спал.
— Вы знаете, у нас есть картина, которая уже не вписывается в наш ремонт, но я ее никогда не выброшу. Она стоит за дверью, но всегда останется со мной.
— Ну, что у меня есть такое, что с одной стороны до сих пор храню, а с другой стороны можно было бы выбросить… Наверное, бамбуковые удочки. Хотя есть уже более новые, телескопические. Но бамбуковые удочки, они, наверное, как воспоминание с детства… Наверное, поэтому я их до сих пор храню.
Иванцева Вероника, Коробцова Ксения
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