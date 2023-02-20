Корреспонденты altapress.ru отправились в Монголию. Часть 3. От Улана до Улана

Из Улан-Удэ мы на поезде выехали в столицу Монголии Улан-Батор. На борту вагона красовалась табличка «Улаанбаатар — Эрхуу». До меня не сразу дошло, что Эрхуу — это Иркутск. Вагон был купейным. Не знаю точных размеров купе, однако по ощущениям они были гораздо теснее российских. Зато все вокруг было обшито бархатом, а на столах стояли термосы под кипяток. Проводницы не понимали ни английского, ни русского языков. Одна, правда, знала по-русски слова «место» и «мусор».

Первые впечатления

Процедура прохождения таможни проходила веером и оказалась долгой и неприятной. Она заняла в общей сложности часа три — по полтора с каждой стороны. Дело происходило вечером, очень хотелось спать, но постоянно приходилось покидать купе. Российские таможенники проверяли паспорта, заглядывали в сумки, несколько раз проходили с собаками и даже просили открыть баночку с витаминками. Монгольские делали то же самое, разве что чуть менее тщательно.

В глаза сразу бросилось, что среди сотрудников монгольской таможни не оказалось ни одного мужчины. Уже позже в Монголии технолог на производстве водки сетовал, что в Монголии женщины в принципе активнее мужин. За пять минут до этого он хвастался, что производство водки работает круглосуточно и выдает тонны продукта. Однако причинно-следственную связь между этими двумя явлениями технолог, видимо, установить не смог.

В Улан-Баторе до сих пор ходят в масках, висит реклама пунктов вакцинации, в медицинских центрах, по словам местных жителей, популярны услуги постковидной реабилитации. Впрочем, особых ограничений, насколько я понял, нет — спокойно проводятся форумы и концерты.

Улан-Батор. Altapress.ru.

Министерство пробок

Улан-Батор я воспринял как смесь Новосибирска с Улан-Удэ. Здесь, как и в столице Бурятии, поти нет снега, зато много зданий, беседок с крышами-пагодами и монгольских лиц. На Новосибирск Улан-Батор похож размерами, невыразительной советской архитектурой и пробками. Правда, последние здесь намного жестче, чем в столице Сибири. Они даже хуже московских. Чтобы вы понимали масштаб проблемы — в Монголии для решения «пробочного вопроса» создано отдельное МИНИСТЕРСТВО.

Два главных фактора забитости улан-баторских магистралей: дешевизна автомобилей и отсутствие альтернативных видов транспорта. Население Улан-Батора составляет 1,5 млн человек, однако здесь нет не только метро, но даже трамваев. Зато машин тут, говорят, в каждой семье по две. По словам одного из переводчиков, стоят они здесь втрое-вчетверо дешевле, чем в России.

Для борьбы с пробками в Улан-Баторе действует довольно оригинальная мера — запрет на езду машин с определенными номерами в разные дни недели. Например, по понедельникам нельзя ездить автомобилям с номерами, заканчивающимися на единицу и шестерку, во вторник — на двойку и семерку и.т.д. Говорят, что эта система заимствована из Китая.

Улан-Батор. Altapress.ru.

От Сухэ-Батора до Сухэ-Батора

В Улан-Баторе мы побывали на главной площади, которая носит имя Сухэ-Батора. Кстати, Барнаул — один из четырех городов России, в которых есть улица Сухэ-Батора. Остальные три это: Иркутск и Улан-Удэ, в которых мы побывали по пути, а также Курган. На площади Сухэ-Батора в Монголии мы обнаружили несколько десятков юрт, сюрреалистично соседствующих со стеклянными небоскребами и неоклассицистскими дворцами. Сперва мы подумали, что это такие торговые ряды, однако юрты оказались пустыми.

Уточнить у местных ничего не удавалось, поскольку они нас не понимали. С трудом сформулировав вопрос о предназначении этих юрт, мы в ответ услышали: «турки-турки». Один из местных нарисовал в воздухе параболу и сопроводил этот жест звуком «взжжж». В итоге мы, наконец, выяснили у русскоговорящего журналиста, что юрты на главной площади — это гуманитарная помощь туркам, пострадавшим от землетрясения. Простые жители Монголии участвуют в сборах средств, а юрты перед отправкой выставляют на площадь, чтобы продемонстрировать зримый результат этого процесса.

Сувениры и кухня

Знаменитый монгольский кашемир стоит, как говорится, по-конски. Хотя не исключено, что лошади в Монголии даже дешевле. Я, конечно, утрирую, но суть в том, что набирать кашемировых вещей в качестве сувениров выйдет оень дорого. Зато кожаные изделия, как и автомобили, здесь втрое-вчетверо дешевле, чем в России. Побывать на знаменитом рынке Нарантуул мне не довелось, но вот в местном ЦУМе сувенирами занято два этажа и цены там вполне демократичные.

Монгольская кухня, признаться, не впечатлила. Во-первых, в еде, как правило, мало соли, причем на столах ее тоже нет. Во-вторых, редко и помалу бывает хлеб. В мясных блюдах преобладает баранина, часто — вареная. Гарниром обычно выступает рис. Несколько пресноваты не только соленые, но и сладкие блюда — сладость в них тоже бывает едва заметной. Впрочем, это касается лишь тех блюд, которые довелось попробовать мне.

Из локальной экзотики я видел лишь баранью голову на блюде, когда мы заезжали в гости к семье кочевника (настоящего, не ряженого). Впрочем, о поездках по Монголии за пределами Улан-Батора я расскажу в следующей части.