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27 июня
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Жизнь

Появилось видео с выпуском белухи из «китовой тюрьмы»

Один из участников операции по перевозке косаток и белух из «китовой тюрьмы» снял процесс выпуска в Охотское море белухи. Видео опубликовали в аккаунте «Greenpeace России» в Facebook.

Белуха.
Белуха.
kremlin.ru

В четверг Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщил, что в Охотское море выпустили первую партию из двух косаток и шести белух. Животных оснастили спутниковыми метками.

Коалиция «Свободу косаткам и белухам» заявила, что выпуск животных без предварительной адаптации в Охотском море снижает их шансы на выживание, пишет РИА Новости.

Ситуация с «китовой тюрьмой» стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 краснокнижных косаток. По данным организации, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.

Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами), а также 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из которых были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

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