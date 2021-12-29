Кошек и собак предложили кормить насекомыми

Производство кормов для кошек и собак на основе мяса оказалось таким же вредным для атмосферы, как ежегодные выбросы от 13,6 млн автомобилей.

Ради спасения планеты от глобального потепления опрошенные The Guardian эксперты предложили перевести домашних животных на питание из насекомых.

По оценкам ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, на корма для домашних животных приходится около 25% углеродного следа от мясной промышленности — 64 млн тонн выбросов CO2 в год.

Значительная часть эмиссий связана с выращиванием и содержанием скота.

Заменить коров, кур и свиней эксперты посоветовали насекомыми — кузнечиками, мучными червями и черными мухами, пишет Lenta.ru. Согласно предварительным исследованиям, выращивание этих видов на ферме меньше навредит планете, а корм на их основе богат белком, полезными жирами, маслами, витаминами и минералами.

Препятствием для распространения менее опасной для планеты еды для животных может стать традиционное отвращения потребителей к пище из насекомых. И такой корм, как правило, дороже.