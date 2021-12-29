Кошек и собак предложили кормить насекомыми

Ради спасения планеты от глобального потепления опрошенные The Guardian эксперты предложили перевести домашних животных на питание из насекомых.
По оценкам ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, на корма для домашних животных приходится около 25% углеродного следа от мясной промышленности — 64 млн тонн выбросов CO2 в год.
Значительная часть эмиссий связана с выращиванием и содержанием скота.
Заменить коров, кур и свиней эксперты посоветовали насекомыми — кузнечиками, мучными червями и черными мухами, пишет Lenta.ru. Согласно предварительным исследованиям, выращивание этих видов на ферме меньше навредит планете, а корм на их основе богат белком, полезными жирами, маслами, витаминами и минералами.
Препятствием для распространения менее опасной для планеты еды для животных может стать традиционное отвращения потребителей к пище из насекомых. И такой корм, как правило, дороже.