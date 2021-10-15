15 октября 2°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Стало известно, почему нельзя оставлять кошек дома одних

Хозяевам нельзя оставлять своих кошек в одиночестве надолго, предупредили ученые из школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета, пишет dialog.ua.

Кот. Роллы.
Кот. Роллы.
altapress.ru.

Считается, что кошки независимые и даже отстраненные существа, однако на самом деле они нуждаются в таком же количестве заботы и внимания, как и другие домашние животные.

Кошек нельзя оставлять дома одних более чем на одни сутки. Также нежелательно оставлять им полные миски корма и воды.

В стрессовой ситуации кошки могут переедать, портить или ломать домашние предметы или даже умышленно наносить себе травмы и увечья.

В период продолжительной разлуки с хозяином у кошек могут возникать различные симптомы эмоционального потрясения — потеря аппетита, рвота, диарея, испражнения мимо лотка, пишет «Росбалт».

Зооняни

Эксперты советуют хозяевам в случае командировок поручить заботу о домашнем любимце родственникам, хорошим друзьям или зооняням.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость