Стало известно, почему нельзя оставлять кошек дома одних

Хозяевам нельзя оставлять своих кошек в одиночестве надолго, предупредили ученые из школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета, пишет dialog.ua .

Считается, что кошки независимые и даже отстраненные существа, однако на самом деле они нуждаются в таком же количестве заботы и внимания, как и другие домашние животные.

Кошек нельзя оставлять дома одних более чем на одни сутки. Также нежелательно оставлять им полные миски корма и воды.

В стрессовой ситуации кошки могут переедать, портить или ломать домашние предметы или даже умышленно наносить себе травмы и увечья.

В период продолжительной разлуки с хозяином у кошек могут возникать различные симптомы эмоционального потрясения — потеря аппетита, рвота, диарея, испражнения мимо лотка, пишет «Росбалт».

Зооняни

Эксперты советуют хозяевам в случае командировок поручить заботу о домашнем любимце родственникам, хорошим друзьям или зооняням.