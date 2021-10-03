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Жизнь

Снег в Барнауле прошел и растаял настолько быстро, что в основном это заметили только кошки на подоконниках

В Барнауле в воскресенье днем, 3 октября, прошел небольшой практически снегопад, впрочем, мелкие белые кристаллы льда очень быстро растаяли, превратившись в привычные лужицы.

Снег в Барнауле заметила кошка на подоконнике.
Снег в Барнауле заметила кошка на подоконнике.
кадр из видео Романа Лукьянова.

«С первым снегом, Барнаул. Вдруг у вас окна нет и вы ничего не знаете. А у нас пушистый снежок был», — написали в паблике «Барнаул 22».

В комментариях к записи отметили, что недолгий и плотный снегопад выглядел весьма красиво.

«Хоть и небольшой, но первый», — отметил житель Барнаула.


Некоторые поправили, что снег «не первый», поскольку «первый» быстро нападал и растаял еще на прошлых выходных, так что этот «второй». Однако многие не заметили ни тот, ни этот.

В паблике «Инцидент Барнаул» также обсудили: то ли первый, то ли второй по счету снегопад прошел в Барнауле. В качестве доказательства опубликовали несколько видео.

«Котейка оценила», — написал барнаулец, показав кадры с кошкой на подоконнике, завороженной неописуемым зрелищем.


Жители отметили, что снег примеряется к Барнаулу довольно рано — всего лишь 3 октября. Однако есть и плюсы.

«Лучше оказаться под снегом, чем под дождем», — многие сошлись в этом мнении.

Часть барнаульцев пошутила, что природа подарила холодный снег городу в тот день, когда у части населения на сутки отключили холодную воду. Вроде как осуществили подвоз воды.

Кстати, в Кемерове 2 октября жители прожили удивительный вечер: вначале пошел дождь, а потом град, а потом снегопад. 26 сентября там прошел такой снегопад, что в городе повалило сотни деревьев.

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