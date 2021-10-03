Снег в Барнауле прошел и растаял настолько быстро, что в основном это заметили только кошки на подоконниках

«С первым снегом, Барнаул. Вдруг у вас окна нет и вы ничего не знаете. А у нас пушистый снежок был», — написали в паблике «Барнаул 22».
В комментариях к записи отметили, что недолгий и плотный снегопад выглядел весьма красиво.
«Хоть и небольшой, но первый», — отметил житель Барнаула.
Некоторые поправили, что снег «не первый», поскольку «первый» быстро нападал и растаял еще на прошлых выходных, так что этот «второй». Однако многие не заметили ни тот, ни этот.
В паблике «Инцидент Барнаул» также обсудили: то ли первый, то ли второй по счету снегопад прошел в Барнауле. В качестве доказательства опубликовали несколько видео.
«Котейка оценила», — написал барнаулец, показав кадры с кошкой на подоконнике, завороженной неописуемым зрелищем.
Жители отметили, что снег примеряется к Барнаулу довольно рано — всего лишь 3 октября. Однако есть и плюсы.
«Лучше оказаться под снегом, чем под дождем», — многие сошлись в этом мнении.
Часть барнаульцев пошутила, что природа подарила холодный снег городу в тот день, когда у части населения на сутки отключили холодную воду. Вроде как осуществили подвоз воды.
Кстати, в Кемерове 2 октября жители прожили удивительный вечер: вначале пошел дождь, а потом град, а потом снегопад. 26 сентября там прошел такой снегопад, что в городе повалило сотни деревьев.