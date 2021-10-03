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Жизнь

Жители Кемерова прожили удивительный вечер: дождь, а потом град, а потом снегопад

В Кемерове в субботу, 2 октября, в течение вечера друг за другом выпали разные осадки, сообщает «Сибдепо».

Снегопад в Кемерове после дождя и града.
Снегопад в Кемерове после дождя и града.
кадр из видео.

С наступлением вечера и похолоданием в городе сначала прошел дождь, после выпал град, а потом посыпался снег.

Жители города рассказывают в соцсетях свои впечатления и публикуют видео вечернего снегопада.

«В воскресенье, 3 октября, даже днем температура будет около нуля градусов, синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег», — отмечает издание.


Напомним, в воскресенье утром, 26 сентября, в Кемерове прошел сильный снегопад и повалил сотни деревьев.

Некоторые деревья упали на припаркованные во дворах автомобили. Цены на такси моментально выросли в пять и более раз.

В Алтайском крае на большей части территории 3 октября синоптики пообещали дожди с мокрым снегом, а также похолодание до -7 градусов.

Ранее altapress.ru рассказал, какую погоду синоптики прогнозируют в Алтайском крае в ближайшие полгода.

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