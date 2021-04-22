Кошелек лопнет. Кому повысят выплаты после послания Путина

1 Кому добавят выплаты?

С 1 мая будут пересчитаны размеры сумм для членов летных экипажей. Выслуга лет на такой должности должна быть не менее 25 лет у мужчин и 20 — у женщин. Если человек уходит из профессии по состоянию здоровья, то все равно будет получать выплату.

Но только в том случае, если на момент увольнения по болезни стаж у мужчины хотя бы 20 лет, а у женщины — 15. Правда, есть один важный нюанс. Человек должен выйти на пенсию с должности, которая даёт право на доплату. Если он потом поправит здоровье и снова устроится на работу, перестанет получать эти деньги.

Еще сумма увеличится для тех, кто работал в некоторых отраслях угольной промышленности. Право на прибавку имеют те, кто работал в подобных организациях полный день.

Если специалист был занят на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца, а также на строительстве шахт, то для получения выплаты он должен отработать не менее 25 лет. Для представителей ведущих профессий отрасли (например, горнорабочих и забойщиков) нужно иметь 20 лет стажа.