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Жизнь

Кошелек лопнет. Кому повысят выплаты после послания Путина

С мая 2021 года в России изменится не только размер пенсий, но и график их получения. Кому положена прибавка, насколько увеличатся выплаты и когда их ждать — рассказывает altapress.ru.

Деньги. Монеты.
Деньги. Монеты.
CC0
1 Кому добавят выплаты?

С 1 мая будут пересчитаны размеры сумм для членов летных экипажей. Выслуга лет на такой должности должна быть не менее 25 лет у мужчин и 20 — у женщин. Если человек уходит из профессии по состоянию здоровья, то все равно будет получать выплату.

Но только в том случае, если на момент увольнения по болезни стаж у мужчины хотя бы 20 лет, а у женщины — 15. Правда, есть один важный нюанс. Человек должен выйти на пенсию с должности, которая даёт право на доплату. Если он потом поправит здоровье и снова устроится на работу, перестанет получать эти деньги.

Еще сумма увеличится для тех, кто работал в некоторых отраслях угольной промышленности. Право на прибавку имеют те, кто работал в подобных организациях полный день.

Если специалист был занят на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца, а также на строительстве шахт, то для получения выплаты он должен отработать не менее 25 лет. Для представителей ведущих профессий отрасли (например, горнорабочих и забойщиков) нужно иметь 20 лет стажа.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
2 Когда ждать деньги?

Те, кому начисляют пенсию в первых числах месяца (с 1 по 3), получат её досрочно — до 30 апреля. А те, кто выплаты с 8 по 10 число, получат деньги с 4 по 7 мая. Для тех, кому выдают деньги 11 числа, изменений нет.

3 Будет ли выплата ветеранам?

По 10 тыс. рублей ко Дню Победы выплатят ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, блокадникам и узникам концлагерей.

С деньгами везде проще.
С деньгами везде проще.
pixabay.com
4 Добавят ли детям?

21 апреля 2021 года Президент поручил правительству подготовить к 1 июля систему поддержки семьям с детьми и беременным с низким доходом. Еще глава государства предложил выплачивать семьям с будущими первоклассниками и школьниками по 10 тыс. рублей.

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