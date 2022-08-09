Кошка съела мышь, собака съела кошку. Чем пугают гуляющих на барнаульском «Арбате»

Читатели пожаловались altapress.ru на бродячих собак, которые оккупировали барнаульский «Арбат» — участок ул. Мало-Тобольской у Старого базара. Мы отправили корреспондента узнать, что происходит в знаковом для города месте (благо, что от редакции тут рукой подать). Выяснилось многое. И собаки — не главная беда.

«Приходите в мой дом , мои двери открыты»

Барнаульский «Арбат» — популярное место для прогулок, несмотря на очевидные проблемы с идентификацией его как сущности. Эксперты полагают, что точкой притяжения место так и не стало, а люди ходят сюда, потому что больше некуда.

Впрочем, «Арбат» старается добиться любви. Здесь работают несколько вьетнамских кафе с фо-бо, том-ямом, блинчиками нэмами и, почему-то, беляшами. Есть и другие едальни.

ул. Мало-Тобольская. Altapress.ru.

Здесь можно покататься на электросамокатах, выступают уличные музыканты, а однажды даже был замечен мужчина в юбке. Им оказался художественный руководитель оркестра волынщиков City Pipes Евгений Лапекин. Он порадовал барнаульцев, прогулявшись с волынкой по «Арбату».

И летом и зимой

Собаки, кажется, пригрелись. Именно к ним в последнее время у гуляющих людей больше всего вопросов. Барнаульцы отмечают, что гулять по ул. Мало-Тобольской стало опасно. Четвероногие, обитающие среди мусора за зданием «Старого базара» сбегаются к людям и просят еду. «Отбирают последний кусок мяса» — то ли в шутку, то ли всерьез говорят отдыхающие.

Корреспонденты altapress.ru начали путь от ул. Большой Олонской, вдоль Барнаулки. Да, на берегу валяется мусор: пластиковые бутылки, целлофановые пакеты. Но свалок нет. Как, впрочем, не много и собак. Первую и единственную мы встретили только на мосту. Испуганная, она спряталась под лестницей.

ул. Мало-Тобольская. Altapress.ru.

Работница местного киоска, которая с нами вступила в диалог, призналась, что подкармливает собак. Они здесь бывают часто — худые и голодные. Иногда стаями. Просто нам не повезло с ними встретиться.

«Собаки приходят только с утра, я и другие неравнодушные подкармливаем их. Они очень боязливые, к людям не подходят, если те сами не приманивают их», — рассказала продавец.

Справка Барнаульская дума в 2022 году выделила 6,2 млн рублей на содержание бездомных собак.

Есть существа и пострашнее.

ул. Мало-Тобольская. Altapress.ru.

Барнаульский «Арбат» — место перспективное, как ни крути. Это дорога к Центральному парку и лестнице в Нагорный парк. Планировалось, что объект будет привлекать рестораторов, продавцов сувениров, художников и других творческих людей. Но пока до идеала далеко.

Напомним, ночью 27 июля 2020 года возле бара на Старом базаре произошла массовая драка, в ходе которой убили человека.