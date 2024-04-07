7 апреля
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Жизнь

Кошка спасла от гибели четверых человек

Ночью огонь охватил хозяйственную постройку, перешел на гараж и крышу жилого дома. Хозяева спали, ничего не подозревая.

Кошка-спасительница на руках у спасателя.
Кошка-спасительница на руках у спасателя.
vk.com/mchs__russia

Это произошло в селе Сандата ростовской области.

Беду почуяла кошка Марфа.

Она бегала и мяукала, пытаясь разбудить хоть кого-то. Все четыре человека успели эвакуироваться. Из горящего дома кошка вынесла и своих котят, не дав им погибнуть, говорится в сообщении МЧС РФ.

Ранее пожарные спасли кота от отравления угарным газом в Сибири.

Спасатели нашли животное, когда тушили пожар в мусорном баке в Кемерово.

Котик был уже без сознания, но пожарные поборолись за его жизнь: один из спасателей сделал животному непрямой массаж сердца, приведя его в чувство.

Позже в ветеринарной клинике выяснили, что у кота были обморожены лапы, хвост и уши. Кроме того, хвостатый отравился угарным газом.

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