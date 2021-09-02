Косметический гигант. Почему Natura Siberica закрывает магазины и производство в России

3 Почему Ирина Трубникова расторгла договор?

«Товарные знаки, под которыми производится продукция „Natura Siberica“, были без очевидной коммерческой цели выведены за рубеж в 2020 году. С этого момента Ирина Трубникова и связанные с ней лица заложили бомбу замедленного действия под бизнесом российской части группы компаний, и сегодня эта бомба разорвалась», — уточнил глава «Первого решения».