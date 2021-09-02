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Жизнь

Косметический гигант. Почему Natura Siberica закрывает магазины и производство в России

Бренд Natura Siberica временно закрыл магазины и остановил выпуск косметической продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента компании Сергея Буйлова.

Крем. Косметика.
Крем. Косметика.
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1 Почему «Natura Siberica» на время прекратила деятельность?

В январе 2021 года скончался основатель бренда Андрей Трубников. В начале 200-х он зарегистрировал компанию «Первое решение» и запустил линейку «Рецепты бабушки Агафьи».

В минувший понедельник 30 августа жена бизнесмена и совладелица бизнеса Ирина Трубникова в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков «Рецепты бабушки Агафьи», «Planeta Organica» и «Natura Siberica». В результате в «Первом решении» лишились права выпускать косметику под этими марками.

Косметика
Косметика
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2 Сколько магазинов закрыли?

Работу остановили 80 фирменных торговых точек. Они будут закрыты до «прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж», ссылается издание на Буйлова.

3 Почему Ирина Трубникова расторгла договор?

«Товарные знаки, под которыми производится продукция „Natura Siberica“, были без очевидной коммерческой цели выведены за рубеж в 2020 году. С этого момента Ирина Трубникова и связанные с ней лица заложили бомбу замедленного действия под бизнесом российской части группы компаний, и сегодня эта бомба разорвалась», — уточнил глава «Первого решения».

Косметика
Косметика
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