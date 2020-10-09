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Жизнь

«Косметику» на 60 млн рублей закупили вместо антисептика в сибирские школы

Минобразования Бурятии закупило для школьников косметическое средство под видом антисептика, рассказал в своем Facebook сопредседатель реготделения «Народного фронта» Максим Киреенко.

Антисептик.
Антисептик.
facebook.com/profile.php?id=100012881537033.

Косметическое средство закупили для школьников в рамках профилактики коронавируса. Из регионального бюджета на это потратили 61,1 млн рублей.

Заключили два контракта (здесь и здесь) без конкурса — 2 и 10 сентября. При этом поставщик странным образом уже имел на складах в Бурятии 40 тыс. литров средства и доставил его в районы в день «подписания договора».

«Либо поставщик заранее знал, что контракт будет заключен и заранее развез товар по Бурятии, либо на момент подписания актов приема товара на местах не было», — отметил Киреенко.

Также он обратил внимание на этикетку: изопропиловый спирт не менее 70%, вода, глицерин, четвертичные аммониевые основания, ПАВ, отдушка. Но интересно другое.

«Заходим на сайт компании, смотрим каталог продукции. Дезинфицирующие средства: два наименования — спирт 5% и спирт 60%. Других средств для рук, в том числе с содержанием спирта более 70%, нет. Вывод: этикетка на товаре отличается от информации с сайта компании производителя, возможно — результат работы в фотошопе», — предположил активист.

Обработка школ от коронавируса в Новосибирске.
Обработка школ от коронавируса в Новосибирске.
«Инцидент Новосибирск».

После таких претензий, республиканское минобразование объяснило закупку. Выданное ведомством опровержение Киреенко «разобрал по полочкам» так же, как и в случае с самой закупкой.

«Понаписали такого, что не могу не ответить. Разбираем по полочкам <…> Средство эффективно против микробов и подтвердили, что эффективность против вирусов не доказана <…> Про закупку у единственного поставщика. Ну что сказать: 1 сентября каждый год наступает ровно 1 сентября. Можно было заранее подготовиться и провести торги <…> По поводу выбора из трех коммерческих предложений. В очередной раз подтвердили мое мнение, что купили самое дешевое из имеющегося. Не надо сравнивать нормальные дезинфицирующие средства с приобретенной косметикой в бутылочке от стеклоомывайки», — написал Киреенко.

В целом, ответ ведомства активист назвал «поверхностным и бездоказательным»: «На что смогли хоть что-то написать — ответили, на что не смогли — промолчали».

Ранее в Великих Луках на школной линейке более 10 учеников упали в обморок. По одной из версий, они могли потерять сознание из-за побочных эффектов неизвестных антисептиков.

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