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Жизнь

Космический «Клондайк». На мелком астероиде нашли металлов на $11,65 трлн

Сотрудники Планетологического института США сообщили об итогах изучения состава околоземного астероида 1986 DA.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

В составе небесного тела диаметром всего 2,8 км обнаружено больше железа, никеля, кобальта и других важных металлов, чем на всей Земле.

Общая стоимость металлов, которые содержатся в астероиде составляет около $11,65 трлн, сообщает The Planetary Science Journal.

Астероид обнаружен 16 февраля 1986 года японским астрономом. Небесное тело могло сформироваться во время катастрофического разрушения ядер эволюционирующих планет в ранней истории Солнечной системы.

Результаты анализа астероидов 1986 DA и подобного ему по составу 2016 ED85 показали, что они на 85% состоят из железа и никеля, а на 15% — из силикатного материала, пишет «Росбалт». В будущем, считают энтузиасты освоения космоса, такие астероиды могут представлять интерес не только для горнодобывающих компаний, но и для космических колонистов.

Ранее сообщалось, что с Юпитером столкнулся неизвестный небесный объект. Наблюдениями поделились астрономы и любители космоса сразу в нескольких странах. Как считает немецкий астроном Харальд Палеске, это был «настоящий удар о планету» — предположительно, 100-метрового астероида.

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