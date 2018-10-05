Космический полет: появились фото возвращения экипажа МКС на Землю

4 октября в 14:45 (МСК) спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым, астронавтами NASA Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом совершил посадку в казахстанской степи.

«К моменту достижения высоты в 10,7 км скорость спускаемого аппарата падает до 800 км/ч. Для ее дальнейшего уменьшения начинают раскрываться парашюты», — рассказали о технике спуска специалисты Роскосмоса.

#СоюзМС08: к моменту достижения высоты в 10,7 км скорость спускаемого аппарата падает до 800 км/ч. Для ее дальнейшего уменьшения начинают раскрываться парашюты.

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Parachute release command. pic.twitter.com/d7bqMaMi42 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 4 октября 2018 г.

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-08», отстыковавшегося от МКС, благополучно вернулись на Землю, говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее.

Продолжительность пребывания в космическом полете экипажа экспедиции МКС-55/56 составила 197 суток. «Союз МС-08» находился в составе МКС с 23 марта.

Авария

Ранее сообщалось, что на МКС произошла утечка кислорода, источником которой стало отверстие в обшивке корабля «Союз МС-09». Отверстие было срочно заделано спецгерметиком. Проводившая расследование комиссия установила, что утечка стала результатом работы дрели и виновны некоторые лица с низкой компетенцией.

Версия о космонавте-психопате

30 августа на станции начало снижаться давление воздуха. Космонавты нашли и загерметизировали отверстие. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что обшивку корабля намеренно повредили сверлом.

Американские астронавты могли специально просверлить отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», чтобы оперативно доставить на Землю больного коллегу. Эту версию рассматривает в качестве основной специальная комиссия «Роскосмоса».

Российские специалисты запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их актуальные медицинские показания.

Командир МКС Эндрю Фойстел утверждает, что экипаж не имел никакого отношения к появлению пробоины.

В Госдуме заявили, что дыру в МКС мог просверлить космонавт-психопат.

Также рассматривалась версия о том, что обшивку повредили на Земле — во время сборки корабля. Ранее СМИ сообщили, что дыра на МКС образовывалась постепенно, что подтверждает теорию о ее «земном» происхождении.

Производственный брак как причина появления дыры в обшивке «Союза» исключен, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Комиссия, расследовавшая причины, полагает: она появилась преднамеренно, а вот где это было сделано, установит вторая комиссия.

Дмитрий Рогозин сказал, что 15 ноября члены экипажа МКС выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть отверстие в корабле.