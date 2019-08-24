Космонавты не довезли робота-спасателя на МКС из-за таинственных колебаний

24 августа сорвалась стыковка космического корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией. Руководитель полета российского сегмента МКС космонавт Владимир Соловьев пояснил журналистам, что им помешали ранее не встречавшиеся колебания, передает РИА Новости .

«Союз МС-14» шел на МКС с человекоподобным роботом Федором на борту, который обошелся в 300 млн рублей. Эту разработку заказывал МЧС России. На 70% она состоит из российских деталей и должна была заменять человека при проведении спасательных операций в опасных для жизни условиях. Ранее высокотехнологичный проект пришлось переделать, чтобы он смог пройти на МКС.

Робот Федор. Скриншот с youtube.com

Однако довезти робота до станции в намеченный срок не удалось. Корабль приблизился к узлу стыковки на 60 метров, но потом отошел на 280 метров.

«Все было нормально примерно до дальности метров 200, далее у нас пошли ранее не встречавшиеся колебания и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся. Фёдора мы пока, к сожалению, не научили ручным режимам», — сказал Соловьев.

Вся аппаратура транспортного корабля «Союз МС-14» исправна. Он находится в режиме автоматического полета. Следующие попытки стыковки намечены на утро 25 и 26 августа.