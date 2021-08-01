Космонавты показали, как выглядит модуль «Наука» внутри

Экипаж открыл люк в модуль, который 29 июля состыковался с МКС.

На опубликованных кадрах видно, как Новицкий и Дубров открывают люк и показывают интерьер «Науки». Пока модуль заполнен доставленными грузами.

Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука!



Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию) pic.twitter.com/Jtnb2Ju6Pl — Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 31, 2021

«Науку» начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС «Заря». В 2004 году решили сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать дублер в полноценный летный модуль. Первоначально его запуск планировали в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам суммарно отложили.

В новом модуле есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

21 июля жители Бийска могли наблюдать в небе сгорающие ступени ракетоносителя, который доставлял «Науку» на орбиту.