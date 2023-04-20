Космонавты возмутились тому, что Пересильд хотят присвоить звание Героя России

Ранее гильдия актеров предложила наградить Пересильд, которая сыграла главную роль в драматическом фильме «Вызов». Он стал первой художественной кинолентой, снятой в космосе.

Однако профессиональные космонавты были возмущены таким предложением. Летчик-космонавт, Герой России Елена Серова заявила, что на ее памяти высшую награду России никогда не присваивали туристам, летавшим на МКС на короткое время.

«Если это награждение произойдет, это обесценит подвиг настоящих космонавтов. Ведь они проходят тяжелейшую подготовку перед тем, как отправиться в космос, их награждают только за особые заслуги перед Отечеством!» — сообщила Серова.

Также летчик-космонавт отметила, что звания Героя России достойны другие люди, принявшие участие в создании фильма. Это Антон Шкаплеров, управлявшим космическим кораблем в одиночку, и Петр Дубров, который из-за проекта остался в космосе на полгода дольше, чем планировалось.

Ее утверждение поддержал летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.