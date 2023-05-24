Костомарова могут выписать в конце мая, но при одном условии

В данный момент Роман Костомаров находится в палате реанимации. Он регулярно ездит на занятия и тренирует мышцы для будущего протезирования.
Источник "СЭ" сообщает, что Костомарова могут выписать уже в конце мая, если заключительный этап лечения пройдет по плану.
Однако источник Sport24 опровергает эту информацию и заявляет, что фигурист пробудет в стационаре еще минимум два месяца.
"Столь противоречивая информация может говорить о разных стратегиях лечения звездного пациента, которые сейчас прикидывают врачи", - отмечают в издании "СЭ".
Сам Роман Костомаров очень хочет вернуться домой. В случае переезда ему станет легче психологически.