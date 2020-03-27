Косуля пришла в детский сад за едой и застряла в заборе

Косуля застряла между прутьями ограды и рвалась на свободу. Очевидцы сняли инцидент на видео.
Спасатели разогнули прутья и вызволили дикое животное. Косулю отвезли в экоцентр заповедника «Кузнецкий Алатау», сообщает телеканал «Июнь».
«Тут же погрузили пострадавшую в машину и доставили к ветеринару, необходимо было сразу осмотреть. Косуля разбила в кровь ноги, но переломов, к счастью, нет. Врач обработал раны, поставил успокоительное», — сказал директор заповедника Алексей Васильченко.
Когда косуля окрепнет, ее выпустят в естественную среду обитания.
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