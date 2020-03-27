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Жизнь

Косуля пришла в детский сад за едой и застряла в заборе

В Междуреченске спасателям пришлось вызволять косулю из забора на территории детского сада «Ромашка», пишет «Газета Кемерова».

Косуля застряла в заборе. Междуреченск.
Косуля застряла в заборе. Междуреченск.
администрация Междуреченска.

Косуля застряла между прутьями ограды и рвалась на свободу. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Спасатели разогнули прутья и вызволили дикое животное. Косулю отвезли в экоцентр заповедника «Кузнецкий Алатау», сообщает телеканал «Июнь».

«Тут же погрузили пострадавшую в машину и доставили к ветеринару, необходимо было сразу осмотреть. Косуля разбила в кровь ноги, но переломов, к счастью, нет. Врач обработал раны, поставил успокоительное», — сказал директор заповедника Алексей Васильченко.

Когда косуля окрепнет, ее выпустят в естественную среду обитания.

Косуля застряла в заборе. Междуреченск.
Косуля застряла в заборе. Междуреченск.
администрация Междуреченска.

Ранее в Рубцовске неизвестные застрелили молодую косулю, забредшую в город

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