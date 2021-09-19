Кот Барсик охраняет избирательный участок на Алтае: «подвозов мышей» не выявлено

В Горно-Алтайске работают 22 избирательных участка, один из которых охраняет кот Барсик.
По словам членов комиссии, рядом с участком расположена Республиканская станция по борьбе с болезнями животных.
«Кошки находятся на лечении и заодно прогуливаются у нас по участку, дарят хорошее настроение, играют. Барсик на нашем участке с первого дня, он периодически заглядывает в кабинки для голосования и будто проверяет за всеми», — рассказала наблюдатель Айтолык Абакирова.
Ранее в Москве на избирательном участке полицейские гонялись за енотом, который «парализовал» процесс голосования.