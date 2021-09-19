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Жизнь

Кот Барсик охраняет избирательный участок на Алтае: «подвозов мышей» не выявлено

В Горно-Алтайске на одном из избирательных участков третьи сутки дежурит кот Барсик, сообщает местная газета «Звезда Алтая».

Кот Барсик на избирательном участке в Горно-Алтайске.
Кот Барсик на избирательном участке в Горно-Алтайске.
zvezdaaltaya.ru.

В Горно-Алтайске работают 22 избирательных участка, один из которых охраняет кот Барсик.

По словам членов комиссии, рядом с участком расположена Республиканская станция по борьбе с болезнями животных.

«Кошки находятся на лечении и заодно прогуливаются у нас по участку, дарят хорошее настроение, играют. Барсик на нашем участке с первого дня, он периодически заглядывает в кабинки для голосования и будто проверяет за всеми», — рассказала наблюдатель Айтолык Абакирова.

Ранее в Москве на избирательном участке полицейские гонялись за енотом, который «парализовал» процесс голосования.

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