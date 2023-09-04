Кот Ксерокс вместе с бийчанином прошел СВО, получил контузию и вернулся домой

При рождении коту не давали каких-то шансов, называли его "задохликом" и говорили, что он самый слабый из котят, передает "Бийский рабочий" .

Бийчанин всегда любил животных. Узнал, что местная кошка окатилась и самого слабого котенка тут же сунули ему.

Местные жители помогли выходить животное - купили лекарства от глистов. Мужчине оставалось только выкормить его.

Сначала боец кормил с пипетки, потом, окрепший кот перешел на паек солдата. Имя ему дали интересное - Ксерокс. Кот будто все понимал, поддерживал своего хозяина и всегда был рядом.

При этом кот никогда не прятался и был со своими, как настоящий солдат. Там он получил контузию, когда по нашим стрелял танк. Мужчину после этого увезли в госпиталь, а Ксерокс все равно дождался его. В декабре под обстрелом кот сломал лапу и тогда хозяин во время отпуска решил отвести пушистого друга домой в Бийск.

Ранее сообщалось, что умер самый толстый кот России Степан из Бийска. Ему было целых 16 лет.