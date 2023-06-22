На Алтае кот Леопольд два дня просидел на столбе в ожидании помощи

За помощью к спасателям обратилась хозяйка "усатого".
Она рассказала, что ее кот по кличке Леопольд забрался на высокий столб, но слезть с него не смог.
Женщина не могла самостоятельно снять животное, а другие службы отказали ей в помощи. В итоге животное пробыло на столбе больше двух суток.
Огнеборцы не могли оставить четвероногого друга хозяйки в беде.
С помощью трехколенной лестницы пожарные поднялись к коту и благополучно спустили его на землю, передав в руки женщине.
Растроганная до слез хозяйка поблагодарила огнеборцев за спасение члена ее семьи.
Ранее спасатели проводили на пенсию собаку - пес ушел на заслуженный отдых.