Новосибирские спасатели проводили на заслуженный отдых пса по имени Семаргл. Он отработал в ГУ МЧС 12 лет. Об этом сообщает «Катунь 24».

Ушел на заслуженный отдых. Спасатели проводили на пенсию собаку

За свою 12-летнюю карьеру Семаргл совершил множество подвигов на операциях по спасению людей. Благодаря его работе, удалось сберечь немалое количество жизней.

Последним делом хвостатого героя стала поисково-спасательная работа после февральского взрыва газа на улице Линейной в Новосибирске. Тогда при помощи собак удалось спасти пятерых пострадавших при обрушении подъездов.

Сержант МЧС России Ольга Гончарова рассказала, что теперь для Семаргла будут проводить тренировки в облегченном варианте, с обязательным поощрением за хорошо выполненную работу.

А пока Семаргл может заняться любимым делом: грызть вкусную косточку, валяться под теплыми лучами солнца и получать ласку от любимой хозяйки.

Антон Веремеенко.