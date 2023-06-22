Ушел на заслуженный отдых. Спасатели проводили на пенсию собаку

За свою 12-летнюю карьеру Семаргл совершил множество подвигов на операциях по спасению людей. Благодаря его работе, удалось сберечь немалое количество жизней.
Последним делом хвостатого героя стала поисково-спасательная работа после февральского взрыва газа на улице Линейной в Новосибирске. Тогда при помощи собак удалось спасти пятерых пострадавших при обрушении подъездов.
Сержант МЧС России Ольга Гончарова рассказала, что теперь для Семаргла будут проводить тренировки в облегченном варианте, с обязательным поощрением за хорошо выполненную работу.
А пока Семаргл может заняться любимым делом: грызть вкусную косточку, валяться под теплыми лучами солнца и получать ласку от любимой хозяйки.