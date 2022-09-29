29 сентября
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Жизнь

Коттедж с балконом, как у пятиэтажки, и не только. Чем удивляет барнаульская улица Звонкая

Мы изучаем улицы, о которых многие барнаульцы никогда не слышали. Сегодня altapress.ru побывал на веселой и радостной ул. Звонкой. Правда, ее умиротворяющая тишина требуется антонимичного названия.

Ул. Звонкая в Барнауле.
Ул. Звонкая в Барнауле.
Altapress.ru.

Звонкая расположена в частном секторе. Недалеко от ул. Солнечная поляна.

Она тихая, но живописная. Здесь комфортно прогуливаться теплым осенним вечером.

На Звонкой нет маленьких и одноэтажных домов. Только высокие и просторные коттеджи. Два из них довольно интересные. Первый отличается от всех своим нестандартным зелено-коричневым оттенком.

Второй — с виду обычный, но его застекленный балкон напоминает многоквартирник.

На ул. Звонкой полно ухоженных домов с цветами, растениями и деревьями. Вот на чей-то территории около забора густой шапкой цветут розовые и белые гортензии.

Ул. Звонкая в Барнауле.
Ул. Звонкая в Барнауле.
Altapress.ru.

А у желтого коттеджа деревья скинули свои такие же желтые листья.

Цены на жилье

Мы зашли на сайт недвижимости, чтобы посмотреть, сколько стоят коттеджи на ул. Звонкой. Предложений на ней не оказалось. Зато на соседней ул. Отрадной продаются два коттеджа. Первый — 170 кв. м с вишневым садом отдадут за 9,4 млн рублей. Второй пошикарнее — 284 кв. м с кинотеатром и сейфом оценивают в 25 млн рублей.

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