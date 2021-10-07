Ковид четыре раза завезли из-за рубежа в Алтайский край с начала осени

В Алтайском крае, по данным на 7 октября, зарегистрировали 278 новых случаев заболевания коронавирусом и 27 смертей, сообщает региональный оперштаб.

В крае из общего числа заболевших зарегистрировали 905 завозных случаев, в том числе 248 из-за рубежа. На 1 сентября в регионе насчитали 880 случаев, из которых 244 — из-за рубежа. Таким образом, с начала осени зафиксировали лишь 4 случая «заграничного попадания» коронавируса в регион.

Всего в крае инфицированных — 79 555 (в том числе 5 863 ребенка). Выздоровели — 59 815 пациентов, из них за прошедшие сутки — 46.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 3 165 человек.

«Кроме этого, 473 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 13 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 240 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Развернуты 4132 койки, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ — 333. Резервных коек — 494», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 599, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 245.

За весь период наблюдений скончались 5 614 человек с ковидом: из них 27 — за прошедшие сутки (19 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 344 человека (по иным причинам — 1 270).

По данным оперштаба на 7 октября: прививается 700 578 человек (получили первую вакцину — 38 460, полностью вакцинированы — 656 106), повторно вакцинировались — 6 012.

Ранее глава алтайского минздрава Дмитрий Попов вакцинировался против гриппа, чтобы снизить риски наложения одновременно двух заболеваний — гриппа и COVID-19.