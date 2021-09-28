Ковид или нет? Что известно о госпитализации Ларисы Гузеевой

1 Что произошло с Гузеевой?

Незадолго до сообщений о госпитализации 62-летняя Лариса Гузеева публиковала кадры с оздоровительных процедур в Крыму. Там она провела в частной клинике 3 дня, сообщает «Комсомольская правда» («КП»).

Известно, что на отдыхе ведущая закрывала купальный сезон. По возвращении домой она ощутила острую боль в пояснице. Затем у исполнительницы роли Огудаловой поднялась температура.

Впоследствии Гузееву госпитализировали в городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке.