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Жизнь

Ковид или нет? Что известно о госпитализации Ларисы Гузеевой

В воскресенье 26 сентября актрису и телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали в больницу Коммунарки.

Лариса Гузеева.
Лариса Гузеева.
Скриншот видео 1tv.ru
1 Что произошло с Гузеевой?

Незадолго до сообщений о госпитализации 62-летняя Лариса Гузеева публиковала кадры с оздоровительных процедур в Крыму. Там она провела в частной клинике 3 дня, сообщает «Комсомольская правда» («КП»).

Известно, что на отдыхе ведущая закрывала купальный сезон. По возвращении домой она ощутила острую боль в пояснице. Затем у исполнительницы роли Огудаловой поднялась температура.

Впоследствии Гузееву госпитализировали в городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке.

2 Как Лариса чувствовала себя в больнице?

Утверждалось, что ведущую «Давай поженимся» определили в палату, а ее состояние оценили как стабильное. Также отмечалось, что звезда испытывает «сильный стресс» и, по назначению врача, принимает успокоительные.

3 У актрисы коронавирус?

Ларисе Гузеевой сделали компьютерную томографию и анализы.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
CC0

Со ссылкой на осведомленный источник «КП» уточняет, что коронавирус у ведущей «Давай поженимся» не подтвердился.

«Все меры безопасности Лара на съемках соблюдала строго. Сейчас на обследовании — пока мы диагноз не знаем. Но это не коронавирус — его отмели. Надеемся, что это обычное переохлаждение, ОРВИ», — цитирует «5 канал» источник из окружения Гузеевой.

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