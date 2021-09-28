Ковид или нет? Что известно о госпитализации Ларисы Гузеевой

Незадолго до сообщений о госпитализации 62-летняя Лариса Гузеева публиковала кадры с оздоровительных процедур в Крыму. Там она провела в частной клинике 3 дня, сообщает «Комсомольская правда» («КП»).
Известно, что на отдыхе ведущая закрывала купальный сезон. По возвращении домой она ощутила острую боль в пояснице. Затем у исполнительницы роли Огудаловой поднялась температура.
Впоследствии Гузееву госпитализировали в городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке.
Утверждалось, что ведущую «Давай поженимся» определили в палату, а ее состояние оценили как стабильное. Также отмечалось, что звезда испытывает «сильный стресс» и, по назначению врача, принимает успокоительные.
Ларисе Гузеевой сделали компьютерную томографию и анализы.
Со ссылкой на осведомленный источник «КП» уточняет, что коронавирус у ведущей «Давай поженимся» не подтвердился.
«Все меры безопасности Лара на съемках соблюдала строго. Сейчас на обследовании — пока мы диагноз не знаем. Но это не коронавирус — его отмели. Надеемся, что это обычное переохлаждение, ОРВИ», — цитирует «5 канал» источник из окружения Гузеевой.