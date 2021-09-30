Ковид на Алтае в сентябре: больше выздоравливали и меньше умирали и заболевали

В Алтайском крае, по данным на 30 сентября, зарегистрировали 254 новых случая заболевания коронавирусом и 26 смертей, сообщает региональный оперштаб.

В сентябре в крае зарегистрировали 6999 случаев заражения коронавирусом (в августе — 8107), а выздоровели — 5781 (в августе — 4327). Умерли 707 человек с ковидом — это немногим меньше, чем в августе (718), однако и дней в сентябре на 1 меньше.

Всего в крае инфицированных — 77 672 (в том числе 5 669 детей). Выздоровели — 59 407 пациентов, из них за прошедшие сутки — 98.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 902 человека.

«Кроме этого, 437 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 14 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 315 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Развернуты 4008 коек, к кислороду имеют подключение 3154, с ИВЛ — 322. Резервных коек — 669», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 529, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 234.

За весь период наблюдений скончались 5 430 человек с ковидом: из них 26 — за прошедшие сутки (22 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 201 человек (по иным причинам — 1 229).

По данным оперштаба на 30 сентября, прививается 687 792 человека (получили первую вакцину — 38 843, полностью вакцинированы — 644 346), повторно вакцинировались — 4 603.

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