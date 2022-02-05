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Жизнь

«Ковид никого не щадит»: барнаульцы столпились в огромную очередь на мазок в поликлинике

Жители Барнаула показали очередь в городской поликлинике № 12. Видео опубликовал Telegram-канал «В курсе 22».

Очередь в поликлинике.
Очередь в поликлинике.
t.me/vkurse22

«Ковид никого не щадит. Это очередь на тест на ковид. Как кильки в банке набиты. При входе написано: „Соблюдайте дистанцию“. Работает один кабинет», — комментирует автор видео.

Дистанцию пациенты не имеют возможности соблюдать, но, судя по кадрам, все в масках.


Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел специальное совещание, в ходе которого рассмотрели обстановку, работу системы здравоохранения и меры по сдерживанию ковида.

Было подмечено, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом и ОРВИ поликлиники и больницы испытывают высокую нагрузку особенно в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

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