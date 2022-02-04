Томенко на спецсовещании обсудил готовность к ухудшению эпидситуации на Алтае и мобилизацию

На совещании отметили, что Алтайский край готов к ухудшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Для этого необходимо мобилизовать все силы.
«В связи с ростом числа заболевших ковидом и ОРВИ высокую нагрузку испытывают медицинские учреждения края, особенно в Барнауле, Бийске и Рубцовске», — подчеркнули в правительстве.
По словам главы алтайского минздрава Дмитрия Попова, более чем в два раза выросло число звонков в регистратуры поликлиник: 2 февраля дошло до 63 тысяч звонков за сутки.
«Система здравоохранения фактически перешла на круглосуточный режим, в несколько раз увеличено число медработников, ведущих прием в фильтр-боксах поликлиник. Переформатирована работа диагностического центра, где ведется прием больных из поликлиник города Барнаула. При этом в системе здравоохранения продолжается оказание плановой помощи», — отметили на совещании.
В Барнауле увеличили число бригад неотложной помощи — с 250 до 334. Дополнительные автомобили выделили из резерва минздрава, а также из муниципалитетов.
Привлекли студентов и преподавателей медуниверситета и учреждений среднего профессионального образования — всего более 1,5 тыс. человек. Также на помощь пришли студенты из немедицинских вузов.
В крае сформировали резерв лекарственных препаратов на 63 тыс. человек. В ближайшее время регион получит федеральную поддержку на 125 млн рублей для приобретения лекарств еще для 130 тысяч человек.
«Показатели заболеваемости могут расти еще в течение 2−4 недель, то есть до конца февраля», — дали прогноз на совещании.
Томенко поручил краевому минздраву своевременно решать задачи кадрового обеспечения медучреждений, снабжать их лекарственными препаратами, поддерживать резерв коечного фонда.
Также необходимо сохранить высокие объемы тестирования на COVID-19, продолжить вакцинацию и ревакцинацию.
Работодателям рекомендуют перевести на удаленку максимально возможное число сотрудников, исключить нахождение заболевших в коллективах. Кстати, накануне на удаленку ушло правительство Алтайского края.