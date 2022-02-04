Томенко на спецсовещании обсудил готовность к ухудшению эпидситуации на Алтае и мобилизацию

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел специальное совещание, в ходе которого рассмотрели обстановку, работу системы здравоохранения и меры по сдерживанию ковида, сообщает правительство региона.

На совещании отметили, что Алтайский край готов к ухудшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Для этого необходимо мобилизовать все силы.

«В связи с ростом числа заболевших ковидом и ОРВИ высокую нагрузку испытывают медицинские учреждения края, особенно в Барнауле, Бийске и Рубцовске», — подчеркнули в правительстве.

По словам главы алтайского минздрава Дмитрия Попова, более чем в два раза выросло число звонков в регистратуры поликлиник: 2 февраля дошло до 63 тысяч звонков за сутки.

«Система здравоохранения фактически перешла на круглосуточный режим, в несколько раз увеличено число медработников, ведущих прием в фильтр-боксах поликлиник. Переформатирована работа диагностического центра, где ведется прием больных из поликлиник города Барнаула. При этом в системе здравоохранения продолжается оказание плановой помощи», — отметили на совещании.

В Барнауле увеличили число бригад неотложной помощи — с 250 до 334. Дополнительные автомобили выделили из резерва минздрава, а также из муниципалитетов.

Привлекли студентов и преподавателей медуниверситета и учреждений среднего профессионального образования — всего более 1,5 тыс. человек. Также на помощь пришли студенты из немедицинских вузов.

В крае сформировали резерв лекарственных препаратов на 63 тыс. человек. В ближайшее время регион получит федеральную поддержку на 125 млн рублей для приобретения лекарств еще для 130 тысяч человек.

«Показатели заболеваемости могут расти еще в течение 2−4 недель, то есть до конца февраля», — дали прогноз на совещании.

Новые автомобили скорой помощи. zdravalt.ru

Томенко поручил краевому минздраву своевременно решать задачи кадрового обеспечения медучреждений, снабжать их лекарственными препаратами, поддерживать резерв коечного фонда.

Также необходимо сохранить высокие объемы тестирования на COVID-19, продолжить вакцинацию и ревакцинацию.

Работодателям рекомендуют перевести на удаленку максимально возможное число сотрудников, исключить нахождение заболевших в коллективах. Кстати, накануне на удаленку ушло правительство Алтайского края.