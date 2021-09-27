Ковид в Барнауле заразил около 4% жителей

В Алтайском крае, по данным на 27 сентября, зарегистрировали 247 новых случаев заболевания коронавирусом и 20 смертей, сообщает региональный оперштаб.

В Барнауле за все время пандемии зарегистрировали 26 790 заражений ковидом при населении 631 124 человек — 4,24%. В Рубцовске — 3,78% (5 281 к 139 565), в Бийске — 3,42% (6 780 к 198 433). В Белокурихе зафиксировали 409 случаев — это 2,7% при населении 15 128 человек. Напомним, курортный город довольно редко попадает в сводки оперштаба по приросту зараженных. Кстати, в Яровом, еще в одном курортном алтайском поселении, вирус зацепил 4,88% населения (738 к 17 939).

Всего в крае инфицированных — 76 919 (в том числе 5 594 ребенка). Выздоровели — 59 195 пациентов, из них за прошедшие сутки — 99.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 746 человек.

«Кроме этого, 391 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 290 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Развернуты 3714 койки, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ — 322. Резервных коек — 577», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 514, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 215.

За весь период наблюдений скончались 5 358 человек с ковидом: из них 20 — за прошедшие сутки (19 непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 4 140 человек (по иным причинам — 1 218).

По данным оперштаба на 27 сентября, прививается 683 159 человек (получили первую вакцину — 40 025, полностью вакцинированы — 638 788), повторно вакцинировались — 4 346.

Ранее сообщали, что более 1800 беременных женщин в Алтайском крае заразились ковидом за время пандемии.