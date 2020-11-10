16 ковидных пациентов умерло в Алтайском крае за 24 часа

Прирост числа заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает держаться на прежнем уровне. За сутки выявили 234 случая, сообщили 10 ноября в оперативном штабе.

Увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии. По актуальным данным, тяжелобольных в госпиталях края 658 человек (+17 человек за сутки). К аппаратам ИВЛ подключены 167 пациентов (днем ранее их было 182).

Всего на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 495 человек, 2 163 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, и пятеро по иным обстоятельствам.

Кроме того, 5 877 человек (без симптомов) на амбулаторном наблюдении и лечении и 1 446 пациентов с вирусной пневмонией долечиваются на дому.

911 коек находятся в резерве.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 21 499 человек, выздоровели всего 18 090 (+256 за сутки) человек.

За весь период умерло 900 (+16 за сутки) человек.

Новые случаи