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Жизнь

16 ковидных пациентов умерло в Алтайском крае за 24 часа

Прирост числа заболевших коронавирусом в Алтайском крае продолжает держаться на прежнем уровне. За сутки выявили 234 случая, сообщили 10 ноября в оперативном штабе.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии. По актуальным данным, тяжелобольных в госпиталях края 658 человек (+17 человек за сутки). К аппаратам ИВЛ подключены 167 пациентов (днем ранее их было 182).

Всего на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 495 человек, 2 163 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, и пятеро по иным обстоятельствам.

Кроме того, 5 877 человек (без симптомов) на амбулаторном наблюдении и лечении и 1 446 пациентов с вирусной пневмонией долечиваются на дому.

911 коек находятся в резерве.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 21 499 человек, выздоровели всего 18 090 (+256 за сутки) человек.

За весь период умерло 900 (+16 за сутки) человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 77,
  • Бийск — 17,
  • Рубцовск — 15,
  • Заринск — 9,
  • Славгород — 8,
  • Первомайский район — 7,
  • Ключевской район — 6,
  • Белокуриха, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Михайловский районы — по 5 человек,
  • Алейский, Поспелихинский, Рубцовский, Усть-Калманский районы — по 4 человека,
  • Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Тальменский, Топчихинский, Усть-Пристаньский районы — по 3 человека,
  • Алтайский, Бийский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Павловский, Смоленский, Солонешинский, Третьяковский, Тогульский, Угловский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Косихинский, Локтевский, Ребрихинский, Советский, Тюменцевский, Табунский районы — по 1 заболевшему.
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