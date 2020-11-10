16 ковидных пациентов умерло в Алтайском крае за 24 часа

Увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии. По актуальным данным, тяжелобольных в госпиталях края 658 человек (+17 человек за сутки). К аппаратам ИВЛ подключены 167 пациентов (днем ранее их было 182).
Всего на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 495 человек, 2 163 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, и пятеро по иным обстоятельствам.
Кроме того, 5 877 человек (без симптомов) на амбулаторном наблюдении и лечении и 1 446 пациентов с вирусной пневмонией долечиваются на дому.
911 коек находятся в резерве.
Общее число заболевших с начала пандемии составило 21 499 человек, выздоровели всего 18 090 (+256 за сутки) человек.
За весь период умерло 900 (+16 за сутки) человек.
Новые случаи
- Барнаул — 77,
- Бийск — 17,
- Рубцовск — 15,
- Заринск — 9,
- Славгород — 8,
- Первомайский район — 7,
- Ключевской район — 6,
- Белокуриха, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Михайловский районы — по 5 человек,
- Алейский, Поспелихинский, Рубцовский, Усть-Калманский районы — по 4 человека,
- Завьяловский, Кулундинский, Немецкий национальный, Тальменский, Топчихинский, Усть-Пристаньский районы — по 3 человека,
- Алтайский, Бийский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Павловский, Смоленский, Солонешинский, Третьяковский, Тогульский, Угловский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Косихинский, Локтевский, Ребрихинский, Советский, Тюменцевский, Табунский районы — по 1 заболевшему.