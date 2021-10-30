31 ковидный пациент умер за день в Алтайском крае

В тяжелом состоянии находятся 856 пациентов, 300 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в госпиталях с ковидом лежат почти 4 тыс. человек и более 400 с ковидной пневмонией.
В резерве есть еще 482 койки.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Алтайском крае достигло 88 091, в том числе 6 800 детей.
Выздоровели всего 62 002 человека, умерли 6 242 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 108,
- Бийск — 50,
- Рубцовск — 29,
- Калманский район — 24,
- Славгород — 23,
- Заринск — 20,
- Шипуновский район — 12,
- Топчихинский район — 11,
- Благовещенский, Кулундинский, Табунский, Хабарский район — по 9,
- Алейск Немецкий национальный, Рубцовский районы — по 7,
- Камень-на-Оби, Новоалтайск, Егорьевский, Крутихинский, Панкрушихинский районы — по 6,
- Яровое, Волчихинский, Каменский, Ключевский, Поспелихинский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 5,
- Алейский, Зональный, Романовский, Угловский район — по 4,
- Залесовский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Михайловский, Новичихинский, Тальменский, Тюменцевский, Целинный район — по 3,
- ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Змеиногорский, Третьяковский, Троицкий, Мамонтовский районы — по 2,
- Ребрихинский, Родинский, Суетский, Тогульский, Усть-Пристанский район — по 1.