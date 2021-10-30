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Жизнь

31 ковидный пациент умер за день в Алтайском крае

464 новых случая заболевания коронавирусом подтвердилось за сутки в Алтайском крае. Выздоровело 148 пациентов, умер 31 человек, сообщили 30 октября в оперштабе.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

В тяжелом состоянии находятся 856 пациентов, 300 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в госпиталях с ковидом лежат почти 4 тыс. человек и более 400 с ковидной пневмонией.

В резерве есть еще 482 койки.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Алтайском крае достигло 88 091, в том числе 6 800 детей.

Выздоровели всего 62 002 человека, умерли 6 242 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 108,
  • Бийск — 50,
  • Рубцовск — 29,
  • Калманский район — 24,
  • Славгород — 23,
  • Заринск — 20,
  • Шипуновский район — 12,
  • Топчихинский район — 11,
  • Благовещенский, Кулундинский, Табунский, Хабарский район — по 9,
  • Алейск Немецкий национальный, Рубцовский районы — по 7,
  • Камень-на-Оби, Новоалтайск, Егорьевский, Крутихинский, Панкрушихинский районы — по 6,
  • Яровое, Волчихинский, Каменский, Ключевский, Поспелихинский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 5,
  • Алейский, Зональный, Романовский, Угловский район — по 4,
  • Залесовский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Михайловский, Новичихинский, Тальменский, Тюменцевский, Целинный район — по 3,
  • ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Змеиногорский, Третьяковский, Троицкий, Мамонтовский районы — по 2,
  • Ребрихинский, Родинский, Суетский, Тогульский, Усть-Пристанский район — по 1.
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