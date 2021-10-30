31 ковидный пациент умер за день в Алтайском крае

464 новых случая заболевания коронавирусом подтвердилось за сутки в Алтайском крае. Выздоровело 148 пациентов, умер 31 человек, сообщили 30 октября в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 856 пациентов, 300 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в госпиталях с ковидом лежат почти 4 тыс. человек и более 400 с ковидной пневмонией.

В резерве есть еще 482 койки.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Алтайском крае достигло 88 091, в том числе 6 800 детей.

Выздоровели всего 62 002 человека, умерли 6 242 пациента.

Новые случаи