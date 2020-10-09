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9 октября 4°C
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Ковидный госпиталь терпит бедствие в Сибири: здоровых врачей почти не осталось и умерла санитарка

Госпиталь ветеранов в центре Омска переживает тяжелые дни из-за двойной вспышки пневмонии и COVID-19, сообщает Om1.ru.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

Почти все работающие в отделениях стационара сотрудники госпиталя ушли на больничный из-за COVID-19 и пневмонии. Осталось небольшое количество медиков, при этом многие из них уже переболели.

Реанимации в госпитале нет, а из средств защиты, как отмечает издание, есть только обычные медицинские маски.

При этом состояние пациентов, поступающих в учреждение, — тяжелое. Они уже больны пневмонией, у большинства высокая температура и низкая сатурация (насыщение крови кислородом).

«На днях умерла 54-летняя санитарка из неврологического отделения госпиталя от ковидных осложнений в реанимации другого учреждения», — пишет издание со ссылкой на осведомленную омичку.

По ее словам, уже все понимают, что госпиталь — рассадник опасной инфекции «в связи с особым контингентом, подверженным тяжелому течению болезни».

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
zdravalt.ru/

Жители Омска призывают закрыть госпиталь, называя его «очагом инфекции». Ранее там принимали коронавирусных пациентов с легким течением болезни, однако сейчас якобы уже нет легких случаев.

В региональном минздраве изданию сообщили, что ситуация в госпитале находится под контролем.

«Сегодня коронавирусная инфекция распространена очень широко и застраховать от ее проникновения какое-либо учреждение, а уж тем более лечебное, просто невозможно», — подчеркнули в ведомстве.

Также в минздраве заверили, что все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия в госпитале проводят в полном объеме. Кроме того, обеспечили медикаментами и средствами индивидуальной защиты.

Ранее в Алтайском крае развернули два новых ковидных госпиталя — в барнаульской горбольнице № 3 (60 коек) и в Михайловской ЦРБ (25 коек).

Накануне больные COVID-19 показали осыпающиеся стены в алтайской больнице, назвав состояние учреждения «разрухой полнейшей».

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