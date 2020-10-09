Два новых ковидных госпиталя развернули в Алтайском крае

К работе с ковидными пациентами приступили медики барнаульской Городской больницы № 3 в корпусе на ул. Бехтерева. Там оборудовано 60 коек.
25 новых коек для пациентов с коронавирусом и вирусными пневмониями появилось в Михайловской ЦРБ.
«Новые площадки развернуты в отдельно стоящих зданиях, в которых созданы все необходимые условия для оказания помощи больным данной категории. Организован штат специалистов, сформирован запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты», — сообщили в оперштабе.
Всего в Алтайском крае пациенты с коронавирусом проходят лечение в 18 госпиталях, развернуто 3 323 коек.
По данным на 8 октября, свободно 355 мест.
Ранее алтайский минздрав запустил «горячую линию» по вопросам оказания медпомощи.