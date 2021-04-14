14 апреля 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Козам уникальной алтайской фермы грозит голодная смерть из-за размытой дороги

Единственную дорогу до козьей фермы в селе Зудилово размыло талыми водами, пишет «Российская газета».

Коза.
Коза.
СС0

Более 500 голов элитных молочных коз остаются без кормов, которые везли по тропинке в лесу, но теперь этот путь размыло.

«Пробовали искать другие проезды через поля — но там тоже потоки талой воды — не проехать ни на чем», — говорит совладелец фермы Алексей Литонгрилли.

В августе 2020 года садоводы перекрыли единственный обустроенный проезд к ферме. Садоводов не устраивает, что по их территории каждый день ездят грузовики.

С августа по январь фермеры кормили коз заготовленным сеном, а когда оно закончилось, проложили тропу через лес.

Если не открыть заложенный садоводами проезд, то элитных коз придется пустить под нож. Кормов осталось на один день.

В администрации Первомайского района рассматривают возможность введения режима ЧС, чтобы хотя бы на время паводка открыть дорогу через садоводство, пишет издание.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость