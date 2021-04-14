Козам уникальной алтайской фермы грозит голодная смерть из-за размытой дороги

Более 500 голов элитных молочных коз остаются без кормов, которые везли по тропинке в лесу, но теперь этот путь размыло.

«Пробовали искать другие проезды через поля — но там тоже потоки талой воды — не проехать ни на чем», — говорит совладелец фермы Алексей Литонгрилли.

В августе 2020 года садоводы перекрыли единственный обустроенный проезд к ферме. Садоводов не устраивает, что по их территории каждый день ездят грузовики.

С августа по январь фермеры кормили коз заготовленным сеном, а когда оно закончилось, проложили тропу через лес.

Если не открыть заложенный садоводами проезд, то элитных коз придется пустить под нож. Кормов осталось на один день.

В администрации Первомайского района рассматривают возможность введения режима ЧС, чтобы хотя бы на время паводка открыть дорогу через садоводство, пишет издание.